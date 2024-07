Ramats antiincendis

Creat: Actualitzat:

Els incendis forestals s’apaguen a l’hivern. Una frase feta per incidir en la importància de la prevenció. Els propers dos anys, un programa pilot finançat amb fons Next Generation, i en què participen la Generalitat i el Govern central, vol demostrar que això és possible sense inversions multimilionàries. Tan fàcil com tornar als orígens. El terme municipal d’Àger i la serra de Boumort són els escenaris escollits perquè els ramats desbrossin la muntanya i netegin el perímetre dels pobles. Amb aquesta aposta pel pasturatge s’aconsegueix un doble objectiu. D’una banda, es redueix el risc d’incendis. De l’altra, es fomenta una activitat econòmica que fixa població al territori. Al principi, el programa fomentarà les cabanyes d’ovelles i cabres d’espècies autòctones, però no es descarta la possibilitat d’incloure vedells i eugues. El projecte preveu adequar cinc àrees de massa forestal d’una superfície mínima de vint hectàrees, el posterior manteniment de les quals quedarà en mans dels ramats. Per seleccionar-les s’apliquen criteris de prevenció d’incendis, que aporten personal dels Bombers i dels Agents Rurals, i es valora també l’adequació de la vegetació per a l’alimentació del bestiar. La desaparició de ramats extensius ha suposat l’homogeneïtzació del paisatge, però també ha augmentat el risc d’incendis forestals i la pèrdua de biodiversitat. Ha tingut conseqüències socials, perquè ha accelerat la despoblació, i econòmiques, ja que s’han perdut llocs de treball. El projecte Prepast vol revertir aquesta realitat i per a això crearà un banc de pastures i establirà “un model de contracte d’arrendament-acord de custòdia del territori” i aplicarà “un model de gestió directa amb criteris ecosistèmics” que inclou un manual de bones pràctiques. I tot plegat sense renunciar al turisme sostenible. Una tornada al passat que, alhora, pretén ser una aposta de futur. De vegades les solucions a grans problemes com els derivats del canvi climàtic ja les coneixien les generacions que ens han precedit.Caos olímpicUn error humà en l’actualització d’un programa antivirus va provocar recentment una apagada planetària que va posar sobre la taula la dependència de la nostra societat d’unes quantes empreses tecnològiques. Ahir va ser un pas més. Un sabotatge en tota regla. París va inaugurar els Jocs Olímpics després d’un matí de caos global que va interrompre la circulació de trens. Un toc d’atenció als organitzadors. En ple segle XXI no serveix de res tenir la ciutat blindada amb 75.000 agents de les forces de l’ordre si es pot eludir la seguretat des d’un ordinador.