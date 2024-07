Més atractius turístics

Creat: Actualitzat:

Els atractius turístics de les comarques de Lleida han protagonitzat aquest espai en incomptables ocasions, ja sigui per lloar projectes o per reclamar més atenció i/o inversió de les administracions en les iniciatives que sorgeixen d’aquí o bé que és aquí on arrelen. Té tota la lògica perquè aquest sector i l’agroramader són els autèntics pilars de l’economia de la província. És per això que avui volem presumir, i felicitar-nos en conjunt, de tres projectes que han de servir per afegir nous al·licients a l’oferta turística. El primer, que ja s’ha posat en marxa, és la tecnologia de realitat virtual que la Generalitat acaba d’estrenar al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre del Cogul, que permet entrar en el patrimoni de fa milers d’anys. Així, el visitant, gràcies a les ulleres de realitat virtual, pot ser part de la història i pràcticament conversar amb els autors de les pintures que van decorar la Roca dels Moros fa més de 8.000 anys. Es tracta d’una renovada museografia que, sense oblidar els clàssics plafons, fa un espectacular salt tecnològic immersiu que, al seu torn, suposa un al·licient més per a aquest interessant espai històric i cultural de les Garrigues que es va posar en marxa el 2015, després d’algun contratemps. Aquest recurs tecnològic s’estendrà a quatre punts patrimonials de Catalunya més: a l’octubre a Escaladei, al desembre al romànic de la Vall de Boí i l’any que ve a Sant Pere de Rodes i el castell de Miravet.Continuant amb projectes per a les comarques de Lleida, aquesta passada setmana n’hem donat a conèixer dos més, tot i que en un estat més incipient, que de segur atrauran més turistes. Així, informàvem que l’embassament de Rialb tindrà una tirolina d’1,1 quilòmetres que enllaçarà el nucli de Vilaplana, a la Baronia de Rialb, amb el municipi de Tiurana. Amb un desnivell de més de 100 metres, es complementarà amb un catamarà elèctric que traslladarà de nou els usuaris a l’embarcador de Vilaplana, conegut com el Grau de Paradís. L’obra suposarà una inversió de 200.000 € i, si es compleixen els terminis, es preveu que sigui adjudicada a finals d’any perquè sigui operativa a la primavera. I amb una temàtica similar, ja que l’aigua també és la protagonista, ahir donàvem compte que diferents municipis del Pirineu donen suport a una iniciativa per convertir les centrals hidroelèctriques d’aquesta zona en un atractiu turístic. Es tracta d’un projecte liderat per Pirineus Watt, una associació que promociona el patrimoni hidroelèctric del Pirineu. Es dirà La força de l’aigua, i consistirà en un recorregut turístic per divulgar el valor cultural, paisatgístic i industrial de preses, embassaments i centrals al curs dels rius Segre, Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana.