Cal fomentar la rehabilitació d’habitatges

La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) que va ser implantada per la Generalitat a través d’un decret aprovat el novembre del 2010 continua sense ser plenament efectiva malgrat el temps transcorregut. La que en un primer moment va ser coneguda com ITV dels habitatges consisteix en una inspecció visual dels immobles de 45 anys d’antiguitat o més per part d’un tècnic que serveix per determinar-ne l’estat i les actuacions necessàries per garantir el seu manteniment, sense que la revisió comporti la pràctica de proves per detectar possibles vicis ocults. La normativa estableix que tots els blocs de pisos construïts fins a l’any 1971 l’haurien d’haver passat abans del 31 de desembre del 2016, i els edificats a partir del 1972, abans de final de l’exercici en el qual compleixen els 45 anys. En cases unifamiliars, totes les construïdes abans del 1975 haurien d’haver estat revisades com a molt tard el 2020. Tanmateix, fins al 2022 només havien passat l’ITE 3.690 immobles de tota la província i, a més, l’any passat el número de les tramitades, 304, va ser inferior a les 352 de l’anterior. És evident que els propietaris tenen el deure de conservar els seus edificis, encara que també és necessari que, d’una banda, la Generalitat faci més pedagogia i, de l’altra, que hi hagi més ajuts a la rehabilitació i que la seua tramitació sigui més senzilla que les que encara estan vigents en el marc dels fons europeus Next Generation, que han rebut un número molt reduït de sol·licituds en comparació amb la dotació pressupostària.Travé i la tasca del CadíEl piragüista de la Seu d’Urgell Miquel Travé es va quedar ahir a només un pas de la medalla olímpica al ser cinquè a la final de C1. És un grandíssim resultat –malgrat que en un primer moment tingui un gust agredolç després d’haver quedat tan a prop del podi– que posa de relleu la tasca d’un club com el Cadí Canoe Kayak, que ha aprofitat les possibilitats que ofereix el canal d’aigües braves inaugurat a la capital de l’Alt Urgell amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 per crear un gran planter de piragüistes. Travé és ara el seu millor exponent, però compta amb altres figures de primer nivell internacional com Núria Vilarrubla, que va obtenir un diploma olímpic a Tòquio 2020, i amb diverses promeses que apunten també a dalt de tot. Aquest és el millor resultat aconseguit per un dels seus integrants en uns Jocs, i segur que el mateix Travé –a París també competeix en la nova modalitat de caiac cros– o altres companys tindran l’oportunitat de posar la cirereta més aviat que tard a la gran tasca d’aquest club assolint la glòria olímpica