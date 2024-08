Òrgans que salven vides

Creat: Actualitzat:

La María Dolores tenia 40 anys quan va tenir un infart agut de miocardi. Es trobava a la cuina de casa quan de sobte va sentir un dolor que mai abans havia experimentat: “Li vaig dir al meu marit que estava tenint un infart. No vaig tenir dubtes perquè era un dolor molt intens pels braços i el pit.” Segons va contar ella mateixa, no patia cardiopaties prèvies i havia portat una vida completament normal fins al mateix dia de l’atac de cor. En un parell d’ocasions, aquesta dona de València havia acudit al metge per dolors al pit, però el diagnòstic va ser que es tractava d’ansietat, que havia “d’abaixar el ritme”. Va entrar en codi zero, una situació en la qual la urgència és tan absoluta que el pacient se salta la llista d’espera per rebre un trasplantament de cor. “En codi zero et trasplanten o et mors. El primer cor que hi hagi disponible és per a tu”, li van dir. Tanmateix, trobar un cor compatible no és tan fàcil, ja que ha de coincidir en mida i en grup sanguini. En general, els pacients en grau zero esperen dos o tres dies (de vegades una setmana) fins que arriba un cor compatible amb el seu. Ella va esperar dinou dies, però li van salvar la vida. És un dels milers d’exemples de la importància que té la donació d’òrgans d’una persona morta, que pot salvar de mitjana sis vides. Fa anys que Catalunya encapçala la solidaritat d’aquest gest altruista, per molt que arribi en moments molt dolorosos per a les famílies dels donants i de gran alegria per als receptors. A les comarques de Lleida, 82 persones esperen un òrgan i només es van produir quatre donacions entre el gener i l’abril d’aquest any.

La veritat i Musk

Donald Trump buscava donar un cop d’efecte amb l’entrevista en directe a X amb Elon Musk dilluns a la nit. Però en realitat el que va tornar a oferir van ser les mateixes falsedats que ja s’han sentit en altres mítings, amb l’afegit que Musk en cap moment les va posar en qüestió. Les intervencions de l’amo d’X es van basar totes a elogiar la “valentia” de Trump i ni una dada per contrarestar les mateixes mentides de sempre, encara que siguin reciclades. No deixa de sorprendre’ns que aquest magnat sud-africà s’arrisqui a perdre la seua gran fortuna posant aquesta xarxa social al servei del candidat republicà perquè els seus milions depenen en gran manera que continuem utilitzant aquesta xarxa i, després d’escoltar-lo dilluns, la poca credibilitat que tenia queda encara més minvada. Qualsevol mitjà de comunicació ha de tenir com a principal bandera la veritat i està clar que Elon Musk té altres prioritats. Les opinions són lliures, però els fets han de ser verídics i contrastats