La necessària rehabilitació de les Basses

La ciutat de Lleida va tenir la seua particular platja durant una mica més de quatre dècades. I és que les Basses, ideades per l’alcalde Francisco Pons i inaugurades el 1958, eren molt més que unes simples piscines. Van ser el principal centre de lleure estiuenc dels lleidatans i van posar Lleida al mapa, ja que atreien visitants de tot Ponent i el Pirineu, resta de Catalunya, d’Aragó i fins i tot de l’estranger, que s’allotjaven al càmping. Van començar el declivi als noranta amb la proliferació de les piscines municipals que van anar obrint els pobles i van rebre el cop de gràcia amb l’obertura de les dels barris de la capital. El 2003 van tancar, de manera que ja són vint els estius sense elles. Dos anys abans havien tancat també el càmping i el restaurant. Des d’aleshores, la Paeria ha impulsat diversos projectes per recuperar les Basses, de les quals ara s’utilitzen només les pistes esportives i la zona de pícnic. Entre el 2005 i el 2008 va acollir el festival Senglar Rock, s’hi va projectar també un centre comercial i un càmping (que va paralitzar la Generalitat) i el sonat parc dels Barrufets (que va acabar en fiasco). Ara la Paeria, tant l’anterior govern com l’actual, opten per convertir l’espai en un parc familiar en el qual es puguin fer diverses activitats a l’aire lliure amb unes instal·lacions per a càmping i autocaravanes. El pulmó verd és una bona idea perquè la ciutat necessita biodiversitat i circuits per recórrer a peu o amb bicicleta, així com disposar d’un càmping per a visitants que vulguin instal·lar-se a la capital i des d’aquí desplaçar-se a altres paratges d’interès de les comarques de Lleida. Però sens dubte les Basses han de disposar d’un espai multifuncional, preparat per acollir des de grans concerts d’estrelles en el top de la música fins a festivals infantils, parc d’atraccions estacionals o esdeveniments culturals i esportius diversos. Aquest equipament és un valor per a la ciutat de Lleida amb grans possibilitats per al present i el futur de la capital del Segrià.Vuit morts en motocicletesVuit víctimes mortals d’accidents de motos aquest 2024 a les carreteres de Lleida, l’últim ahir una dona a Seròs, és una xifra esgarrifosa que requereix de forma urgent mesures. Sempre els conductors i acompanyants de vehicles de dos rodes han corregut un perill extra per la seua evident vulnerabilitat davant de cotxes o camions, igual que les bicicletes, en eventuals sinistres i l’elevat nombre d’incidents d’aquest any fa necessària una reflexió sobre velocitats màximes permeses, estat de les vies i convivència amb resta d’usuaris de les vies