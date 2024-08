La marihuana que s’estén per tot Lleida

Creat: Actualitzat:

Catalunya és el gran viver de marihuana d’Euro­pa. El titular té ja uns quants anys i no només no ha quedat obsolet sinó que la situació actual permet assegurar que la producció a gran escala d’aquesta rendible substància il·legal ja s’ha industrialitzat i descontrolat. El cap dels Mossos de la regió policial de Ponent, Josep Maria Estela, incideix cada any en el seu discurs del Dia de les Esquadres en la necessitat d’abordar aquest negoci il·legal amb una prioritat absoluta perquè comporta una xarxa de delinqüència molt àmplia que propicia molts altres delictes i que van molt més enllà de la salut pública. En el món de la marihuana hi ha innovació permanent, especialització a nivell econòmic, inversió de capital estranger i un procés d’industrialització que recorre a una sèrie de serveis que treballen en exclusiva per a unes plantacions, interiors i exteriors, cada vegada més sofisticades i tecnificades. Tirotejos, assassinats, segrestos i robatoris entre organitzacions criminals estan a l’ordre del dia (a Lleida hi ha diversos crims per resoldre relacionats amb aquesta droga) en un sector amb beneficis incalculables en el qual s’han ficat de ple la totalitat de les màfies. Els tècnics d’Endesa acompanyen la policia en actuacions diàries en plantacions amb la llum punxada. L’electricitat que roben equivaldria al consum de ciutats senceres. La sofisticació de la producció del cànnabis, amb electricista a sou al capdavant d’unes instal·lacions cada vegada més professionals, s’ha vist afavorida per l’existència a Catalunya d’un teixit industrial en desús, amb naus abandonades i espais enormes, allunyats dels nuclis habitables, a prop de les principals vies de comunicació i convertits en vivers en els quals no falten jardiners, vigilants i els seus sistemes de seguretat que inclouen en els últims temps trampes molt perilloses per rebre curiosos o policies. El mapa de Catalunya amb els punts en els quals l’any passat es van fer confiscacions de marihuana taca de roig els vorals de la pràctica totalitat de l’AP-7. Les màfies s’han encarregat d’ocupar els antics polígons i fa un temps que s’han expandit al Vallès Oriental i a l’Occidental, l’Eix Transversal, des de Vic a Manresa o Lleida i el Pirineu. A Ponent i a la muntanya troben la possibilitat d’ubicar plantacions a gran escala camuflades entre camps de cultiu o bosc. En els dos últims anys, els Mossos han confiscat més de 60.000 plantes entre Lleida i el Pirineu. Una autèntica barbaritat. El perquè d’aquest augment caldria buscar-lo en el marc legal, ja que a Espanya les penes per producció i el tràfic de la marihuana són molt més laxes que a la resta dels països europeus i aquest producte continua sent considerat una droga tova. Arribem tard, però és imprescindible intervenir immediatament en aquest afer.