Respir hipotecari

Els principals bancs van començar a abaixar el preu de les seues hipoteques en el segon trimestre d’aquest any i al juny la mitjana vorejava el tipus d’interès del 3,5%, percentatge que no es veia des de finals del 2012, principis del 2013. Bona notícia per a milers de famílies de Lleida i per a la recuperació del sector hipotecari, molt castigat per les diferents crisis que van arrancar amb la punxada de la bombolla immobiliària del 2008. Al juny, la mitjana de la TAE (Taxa Anual Equivalent) es va situar ja en el 3,5% sobre les dades enviades al Banc d’Espanya per les 28 principals entitats. Aquesta dada suposa un descens de 27 punts bàsics davant del tancament del primer trimestre i situa el preu de les hipoteques en la cota més baixa en dotze anys, quan la TAE estava en el 2,90%. Aquests números venen a confirmar el que els bancs reconeixien ja des de fa alguns mesos, és a dir, que torna a existir un interès per concedir hipoteques, i fins un mínim de competència entre si per assumir els millors clients. Això sí, encara que els preus estan baixant, ningú aposta perquè es tornin a veure diferencials com els que es feien anar abans de la crisi, sovint inferiors al 0,5% TAE. Per tant, alleujament per a les famílies amb préstecs variables, moltes de les quals es trobaran a la tornada de les vacances amb un abaratiment en la quota mensual, que havia pujat molt els últims anys. En aquesta revisió, la dada de l’euríbor de l’agost deixarà la rebaixa més important en molts anys. I que les famílies recuperin poder adquisitiu i que les empreses i particulars puguin tornar a disposar de diners prestats pels bancs és sempre un alleujament per a l’economia.

Els altres Jocs

París torna a ser l’epicentre de l’activitat esportiva internacional tot just dos setmanes després que s’apagués la flama olímpica. La dissetena edició dels Jocs Paralímpics va començar dimecres passat i fins al 8 de setembre 44.000 atletes competiran en 548 especialitats. L’organització preveu que uns 2,8 milions d’espectadors coparan les grades de les 18 seus de competició habilitades. I encara que els mitjans i els participants recolzen i es fan ressò d’aquest esdeveniment esportiu, resulta evident que no se li dona ni la pompa ni la repercussió mediàtica que mereixen. Els Paralímpics són una oportunitat per posar en primer pla les persones que tenen alguna discapacitat i implementar-los és clau per al rol que han de tenir i mereixen aquests atletes en la nostra societat. Esportistes que fan el mateix esforç, o més, per superar metes i conquerir rècords. De fet, el simple fet de competir ja els fa a tots mereixedors de medalles