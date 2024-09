Lleida Escena: Tàrrega amplia el seu teatre

Creat: Actualitzat:

FiraTàrrega va aixecar el teló aquest dijous en gran, amb un espectacle de la companyia de dansa Sol Picó, que va rendir el públic als peus d'aquesta coreògrafa i ballarina valenciana de llarga i exitosa trajectòria, que compleix trenta anys, i que va delectar els presents amb el seu Carrer 024, una dissertació escènica de la solitud en una societat com la nostra en la qual l'àmbit digital i les pantalles estan substituint el contacte físic. L'obra, molt recomanable, també es va programar ahir i encara es podrà veure demà. No ens cansem any rere any, i ja van 44 edicions, d'enaltir tot el que representa per al teatre aquest gran escenari en què es converteix la capital de l'Urgell, amb obres d'estrena per a programadors i amb una infinitat de representacions a l'aire lliure que impulsen aquest art entre tots els públics i totes les edats. Però el certamen ha fet aquest any un pas molt important per fer extensible la promoció i l'amor al teatre a les comarques de Lleida. Així, FiraTàrrega va estrenar dijous el nou projecte Lleida Escena, que pretén atansar l'art a tots els pobles de la demarcació, independentment de la seua mida. Ho va fer amb una trobada en format networking entre representants d'una trentena d'ajuntaments i de diverses companyies. En la jornada es van presentar deu propostes fàcils de programar. La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta, va defensar la necessitat de "crear vincles i teixir xarxa", mentre que la coordinadora de Lleida Escena, Margarida Troguet, va posar en relleu "la musculatura creativa significativa en arts escèniques present a Lleida, així com el mapa de festivals important que hem d'aprofitar". Segons Troguet, "tenim ecosistema i ara necessitem identificar-nos, reconèixer-nos i establir espais de trobada com el que ens proposa FiraTàrrega". El president de la Diputació, Joan Talarn, va elogiar un projecte que "pretén arribar a aquells pobles de km 0" i "fomentar la programació entre els municipis més petits". Per a l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, "programar cultura és important perquè ens fa més crítics". Excel·lent iniciativa que estableix les bases d'una col·laboració coral de la mostra amb els ajuntaments i que pot i ha de servir encara més perquè el teatre formi part de les agendes culturals i festives de molts municipis.