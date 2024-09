El servei de l’Avant ha de millorar

Creat: Actualitzat:

L’Avant entre Lleida i Barcelona es va posar en marxa el 28 d’abril de l’any 2008, dos mesos després que hagués fet el mateix l’AVE. Aquest tren regional d’alta velocitat només va generar queixes pel preu del bitllet i el dels abonaments durant els primers anys de funcionament, que en certa forma es veien compensats pel fet que facilitava que persones que resideixen a Lleida poguessin treballar a Barcelona, i també a la inversa. Tanmateix, a mesura que ha passat el temps, el servei ha empitjorat. Els usuaris no només mantenen la reclamació de millors tarifes, sinó que a aquesta se n’han anat sumant d’altres. Els viatgers més habituals, que van crear una plataforma, ja van protagonitzar una primera protesta el maig del 2012, després que Renfe apliqués una pujada de preus al cap de pocs mesos que hagués substituït part dels trens per altres que vibraven molt més, la qual cosa dificultava treballar, descansar o llegir durant el trajecte. Dotze anys després, molts Avant continuen vibrant i, a més, la puntualitat gairebé britànica que era la tònica dominant als seus inicis s’ha transformat en impuntualitat. I ara s’hi afegeix la falta de places als trens de primera hora del matí, especialment el que surt a les set de la capital del Segrià, per al qual només es pot trobar bitllet si es compra amb bastants dies d’antelació. La plataforma d’usuaris ha presentat les seues demandes en nombroses ocasions, tant davant de Renfe com davant del ministeri. També ho han fet de forma conjunta les institucions de Lleida, però de moment reivindicacions com sinergiar places buides dels AVE (oferir-les a preu de l’Avant), que hi hagi un Avant més a primera hora del matí i una millora dels preus dels abonaments no han estat ateses. Fa temps que el ministeri de Transports i Renfe afirmen que les estan estudiant i que treballen per millorar el servei, sense que de moment això s’hagi traduït en cap canvi significatiu. És hora que ho facin.I el de Correus tambéUn altre servei que genera moltes queixes des de fa uns anys és el que presta Correus. Els sindicats denuncien que l’empresa pública no cobreix baixes ni vacances i que falta personal. I veïns de diversos municipis de Lleida i també de la capital, especialment de l’Horta, han fet públic en nombroses ocasions que els arriba la correspondència amb dies o setmanes de retard. Ahir donàvem compte del cas d’una veïna de la partida de Malgovern que ha presentat una reclamació perquè fa dos mesos que no rep el correu i a les oficines centrals de la ciutat tampoc no el tenen. Està clar que Correus ha de millorar el funcionament