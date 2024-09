El talent femení que es perd

Creat: Actualitzat:

Les dones destaquen davant dels homes en diversos àmbits relacionats amb l’educació, especialment en els resultats acadèmics, en totes les etapes de l’ensenyament. Tant a la Primària com a la Secundària, el percentatge d’alumnat masculí que repeteix curs sempre és més alt que el de les dones. Per exemple, a 4t de l’ESO, la taxa de repetició és del 8,3% entre els nois, mentre que elles registren un 5,3%. A Batxillerat succeeix el mateix: el percentatge de dones que ha de tornar a estudiar el segon curs és del 9,4%, davant del 12,9% dels homes. Més noies es titulen en les diferents etapes educatives que nois i, si bé existeix més presència masculina en les diferents etapes educatives obligatòries, més dones que homes aconsegueixen titular-se. En l’accés a la universitat, elles sempre superen els nois i hi ha més dones que homes matriculats en estudis universitaris: les dones són majoria a les universitats. La formació permanent és també més gran entre les dones i l’11,5% de les persones de 25 a 64 anys que continuen formant-se són dones, mentre que el 9,5% són homes. Així mateix, el percentatge d’ocupats que cursen estudis tant reglats com no reglats és del 13,5% en el cas de les dones, i el 9,9% en el dels homes. Però a mesura que avança el nivell acadèmic, la presència de la dona disminueix i tan sols un 25,6% de les càtedres i un 23% del rectorat estan ocupades per elles. En el món laboral, les xifres parlen per si soles, en càrrecs i sous. És indubtable, doncs, que existeix un sostre de vidre si atenem els números i la sobrecàrrega de tasques professionals i domèstiques que fan que la dona es quedi en llocs de menor salari, menys prestigi i menys qualificació en tots aquells àmbits en els quals la paritat no és obligatòria. Les conclusions a les quals ens porten aquestes dades són també molt evidents. Bona part del talent femení es perd per la impossibilitat real de la conciliació de la vida professional i laboral i perquè encara avui hi ha càrregues socioemocionals que es continuen identificant amb el sexe femení i que van des de les cures familiars fins a una desproporcionada responsabilitat en la criança dels fills. Per tant, hem avançat molt, sens dubte, però queda encara un llarg camí per recórrer per arribar a la igualtat real d’oportunitats.Bombardejos sobre el LíbanUna onada inèdita de bombardejos israelians al Líban van matar en poques hores ahir dilluns més de 490 persones, entre ells un nombre indeterminat de nens, dones i treballadors sanitaris, i en van ferir més de 1.600 en una escalada del conflicte al Pròxim Orient d’incalculables conseqüències si la comunitat internacional no ho atura immediatament.