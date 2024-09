Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va proposar ahir en la inauguració de la Fira de Sant Miquel un front comú d’administracions, institucions, sector i ciutadans per defensar el lideratge del sector de l’agroalimentació de Catalunya. “Lleida ha de ser la punta de llança de la nova cultura agroalimentària, ho tenim tot per innovar i adaptar-nos als reptes dels propers deu anys. Catalunya ha de ser capaç de liderar les noves solucions tecnològiques i de competitivitat i això no ho podrem fer si no anem tots a l’una, administracions, empreses, Fira, sector, organitzacions i fer una política de país”, va dir. També va apostar per reduir i simplificar la burocràcia per als agricultors i ramaders. Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va remarcar la necessitat de potenciar Lleida com un “hub agroalimentari” i ser més líders en el sector, per a la qual cosa veu clau millorar les comunicacions ferroviàries amb un sistema de Rodalies i connexió de l’aeroport d’Alguaire amb la ciutat i els polígons. A més, va reiterar que “estem decidits a impulsar la Fira per impulsar Lleida”. El president de la Diputació, Joan Talarn, va citar la Generalitat a augmentar la seua inversió i la seua aposta per Lleida, com va fer el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, que va reclamar de nou el polígon de Torreblanca. No podem estar més d’acord amb totes les bones intencions abocades en l’obertura de Sant Miquel, però per passar de les paraules als fets calen inversions, lleis com l’Alimentària anunciada també per Ordeig, sensibilitat i coordinació amb el Govern central i, sobretot, capacitat decisòria a la Unió Europea, que és on es defineixen les polítiques agràries.Però el que està clar és que els ciutadans també hi podem contribuir consumint productes de proximitat. És una cadena que s’inicia en la producció i acaba als supermercats i que tant Ponent com el Pirineu necessiten mantenir i revitalitzar perquè el món rural tingui oportunitats de progrés i d’assentament al territori.Més AvantL’Avant des de Lleida fins a Barcelona doblarà els trens a primera hora del matí, segons va avançar SEGRE i va confirmar el director de Rodalies de Renfe Catalunya, Antonio Carmona. D’aquesta manera, la companyia respon a les queixes d’usuaris lleidatans que a través del nostre diari denunciaven que era impossible trobar bitllets als combois de les 7.00 hores fins a mitjans d’octubre. Quant als de les 16.00 de la tarda de Barcelona a la capital de Ponent i també amb poca oferta, Renfe afegirà combois segons la demanda. Bona notícia