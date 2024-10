IA, avantatges i desavantatges

Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial (IA) es considera un fenomen imparable que està destinat a canviar la història de la humanitat i que ja provoca variacions de vital importància per al futur empresarial, social i personal. L’observatori del ministeri per a la Transformació Digital confirma que un 46,2% de les empreses ja la fa servir per a l’automatització del treball. Així, el 15,5% del sector TIC i el 14,5% de les del sector de la informació i la comunicació són les que compten amb més experts en IA. No obstant, el nou panorama planteja diversos reptes que no s’haurien de passar per alt. És el cas de la seguretat de les dades que manegen els programes d’IA. El mateix succeeix quan es pensa en la possibilitat de controlar al 100% una tecnologia en constant creixement. No fa gaire temps es va saber que Facebook va tenir un problema amb el seu sistema d’intel·ligència artificial, ja que havia creat un llenguatge propi que ni els seus creadors coneixien. Així, analitzar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, els seus avantatges i els desavantatges que pot arribar a tenir, és clau per saber cap a on hem d’anar en el desenvolupament tecnològic i els seus perills, com els que s’estan trobant últimament els professionals sanitaris a l’àrea d’Urgències de l’Arnau de Vilanova. I és que ja han atès diversos pacients que acudeixen a la unitat molt espantats creient que poden tenir una malaltia greu, després d’haver consultat a través d’IA els resultats de les seues analítiques. Els ciutadans poden accedir a través de l’aplicació La Meva Salut a les seues anàlisis, igual que altres proves diagnòstiques que els hagin practicat, però per interpretar-les correctament és necessari comptar amb coneixements mèdics. Si no els tenen, introdueixen els paràmetres de les analítiques en xats d’intel·ligència artificial, que els interpreten i ofereixen uns possibles diagnòstics associats a aquests resultats, sense tenir en compte altres aspectes. I com que algunes de les malalties que cita són greus, això genera preocupació en els pacients fins al punt que acaben a Urgències. Molt semblant al que va passar amb Google i les malalties, que tothom busca simptomatologies semblants, quan cada malaltia i cada persona és diferent. Per tant, igual com amb la tecnologia, les xarxes socials i tot el que està relacionat amb l’era digital, molta atenció a donar més valor a una interpretació algorítmica que a la mateixa realitat. De fet, moltes de les problemàtiques que afronta avui la societat associades a internet i el seu impacte en la infància, la joventut, el sexe o els delictes, són producte de no haver planificat la revolució que comportaria en el nostre dia a dia col·lectiu i ara cal córrer a regular els desfasaments evidents amb què ens trobem diàriament. Amb la IA pot passar el mateix i igual de greu si no s’actua amb temps i sentit comú.