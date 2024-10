Una nova taxa de la brossa amb efectes desiguals

Creat: Actualitzat:

L’equip de govern socialista de l’ajuntament de Lleida i el grup de Junts van presentar ahir el seu pacte per a les ordenances fiscals del proper any, en el qual el principal canvi és el de la taxa de recollida de les escombraries, que ara es pagaven en funció del lloc on es trobava el domicili. Els carrers estaven dividits en sis categories, més una altra d’especial, que era la més cara. Així, l’import del rebut anava des de només 25,10 euros a l’any en les de sisena fins als 127,50 de les vies públiques catalogades en l’epígraf “especial”. Ara totes aquestes categories desapareixeran i la taxa passarà a tenir una quota fixa de 81,05 euros a la ciutat, als quals caldrà sumar una altra variable d’un mínim de 13,85 euros o bé de 9,05 on hi ha porta a porta, que només serà Ciutat Jardí, en funció de la mida de l’habitatge, que es divideix en tres grups: fins a 100 metres quadrats, entre 100 i 170, i més de 170 metres quadrats. Per la seua part, els veïns de l’Horta pagaran menys, amb un preu únic per a tothom de 66,95 euros a l’any. Així, el gruix dels rebuts costarà 94,90 euros (per a 23.000 habitatges de menys de 100 metres quadrats), 111,60 (per a 30.000 d’entre 100 i 170 m2) i 128,35 euros (per a 6.000 habitatges de més de170 m2). Aquest canvi ve determinat pel fet que la llei estatal de Residus, que va entrar en vigor el 2022, estableix que l’any vinent els ingressos per aquesta taxa han de cobrir el 100% de l’import del servei. Actualment, aquest costa més de 7 milions a l’any i la Paeria n’havia d’aportar prop de 3 per finançar-lo, i el seu cost encara pujarà més quan es posi en marxa la nova concessió, per a la qual ara s’està preparant el plec de bases del concurs.

El govern municipal destaca que el rebut mitjà actual, de 81 euros, estava sensiblement per sota dels de localitats de l’entorn com Alpicat (165), Balaguer (140), Tàrrega (137) o Mollerussa (103), i que és molt menys de la meitat que a Girona. Això és cert, com també ho és que veïns que fins ara pagaven molt poc veuran triplicar-se l’import de la taxa, com és el cas dels que eren en carrers de cinquena i sisena categoria, mentre que altres que pagaven per l’especial o primera o fins i tot segona tindran una rebaixa si el seu domicili no té més de 100 m2. Si es mira amb perspectiva, una pujada de 60 € per a tot l’any no pot considerar-se exagerada, però cal situar-la en un context global en què el preu de productes bàsics ha pujat notablement en els últims exercicis. Per això no hauria estat de més que tots els grups haguessin posat de la seua part per abordar abans aquest assumpte, de manera que pogués haver-se aplicat un increment gradual, repartit en diversos anys, en lloc d’haver esperat fins a l’últim moment per complir el que fixa la llei de Residus. Els polítics sempre haurien de tenir present que l’interès general hauria de primar sobre el partidista.