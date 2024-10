Justos per pecadors

Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van alertar dimecres els ajuntaments del Segrià de diversos intents d’empadronaments fraudulents en municipis de la comarca. L’àrea bàsica policial va emetre l’alerta per correu electrònic a primera hora del matí a tots els alcaldes i donava compte de la metodologia utilitzada per l’autor o els autors de les irregularitats. Segons aquest relat, la policia catalana va rebre dimarts dos informacions de sengles alcaldes del Segrià sobre la visita d’una dona a les dependències municipals, amb diverses persones estrangeres o d’ètnia gitana, que deia actuar en nom d’una immobiliària o una gestora amb l’objectiu d’empadronar els seus acompanyants en una casa que, en realitat, no és habitable. En un dels casos, el consistori sabia que l’habitatge estava en venda i no estava en condicions de ser habitada. En l’altre, l’immoble està tapiat i tampoc no és habitable. A l’adonar-se d’aquesta contradicció, l’ajuntament va decidir no tramitar la petició. A més, fonts de la policia autonòmica van explicar que s’han detectat també casos a Ivars d’Urgell i a Castelldans (el Pla d’Urgell i les Garrigues). En el primer, fa uns dos mesos, quan es van empadronar set parelles de manera fraudulenta. Els perfils eren els d’un home d’origen marroquí i una dona de nacionalitat espanyola i d’origen sud-americà. En el cas de les dones, ja havien estat investigades per suposada falsificació de document públic en casos similars. En la missiva de dimecres, els Mossos avisen que en alguns casos s’afegeix una variant: l’acreditació de parelles de fet entre un estranger i un nacional, cosa que donaria més credibilitat a la seua demanda.

L’empadronament és un tràmit obligatori que acredita la residència habitual en un municipi. Encara que pot semblar simple paperassa, i que la possibilitat de falsejar-ho pugui ser alta, cal tenir en compte que l’empadronament fals, lluny de ser una solució ràpida, comporta greus conseqüències legals per als qui el sol·liciten i per a aquells que el permeten, i per descomptat repercussions negatives per a la convivència veïnal. A més, causa un greu perjudici a totes les persones d’origen estranger que intenten trobar habitatge a les nostres comarques per iniciar una vida millor. Ja convivim amb prou prejudicis contra els immigrants com perquè gent sense escrúpols augmenti percepcions doloses i negatives cap a aquests col·lectius. Les màfies que promouen enriquiments il·lícits a costa d’aquestes persones vulnerables, a banda de cometre un delicte de greus conseqüències, danyen i molt tots el col·lectiu migrant i donen excuses a l’extrema dreta per continuar atacant totes les persones d’origen estranger, la majoria de les quals només pretén tenir un treball i un habitatge digne, igual que la resta de la ciutadania.