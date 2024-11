Creat: Actualitzat:

La catàstrofe provocada per la gota freda de dimarts i dimecres a València és tot un exemple de mala gestió administrativa i de la insigne col·laboració veïnal. Se li podrà donar tantes voltes i explicacions com es vulgui i segons a cadascú li convingui per interessos partidistes, però es pot resumir en una sola frase: “Lliçó ciutadana, suspens polític.” Els fets parlen per si sols des que, el migdia de dimarts, el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va obviar totes les evidències advertides pels serveis meteorològics i constatades pels marcadors hidrogràfics, va assegurar davant de les càmeres que la gota freda es desplaçaria cap a les 18.00 hores cap a Conca i que València podia estar tranquil·la. No és necessari burxar més en la falta de previsió, la nul·la comunicació i informació i l’absència d’autocrítica quan la devastació i la mort ja s’havien apoderat de diverses localitats del País Valencià. Però és que la cosa no queda aquí. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb un cinisme que enrojola, es va desplaçar a la zona afectada i en comptes de demanar unitat i preocupar-se per les víctimes, encara moltes a dia d’avui per rescatar, es va centrar a criticar el Govern central per no donar la informació de la tragèdia que s’acostava. El mateix Mazón, que era al seu costat, ni s’atrevia a aixecar el cap davant d’unes crítiques que sens dubte no eren ni el lloc ni el moment per expressar. A més, tot just una hora després, el president valencià compareixia amb el president espanyol Pedro Sánchez lloant la col·laboració de l’Exèrcit i el Govern central i demanant unitat davant de la desgràcia. Esperpèntic. A l’altre extrem, trobem les lliçons de solidaritat que estem observant, des de la dels mateixos veïns valencians, que s’organitzen en torns per portar menjar, aigua, cures mèdiques i estris bàsics a tots aquells que s’han quedat sense res, fins a l’altra riuada, la del voluntariat que està sorgint des de Lleida i tot Catalunya fins a cada racó de l’Estat espanyol per col·laborar en l’auxili d’aquestes milers de persones que ho han perdut gairebé tot.Impostos de societatsL’acord polític entre el PSOE i Junts perquè la formació independentista doni el seu suport als canvis fiscals que pretén impulsar el ministeri d’Hisenda, no només va orientat a crear un nou impost permanent sobre la banca i a deixar caure el gravamen extraordinari sobre les energètiques. El pacte entre les dos formacions inclou una rebaixa fiscal de cinc punts en l’impost de societats, que pot permetre un estalvi de 2.500 milions d’euros a les empreses catalanes i donar aire a l’alta fiscalitat que suporten les pimes