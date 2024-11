Indignació contra la classe política i el rei

Creat: Actualitzat:

Tot en la gestió de la catàstrofe del País Valencià està sent un desastre. Un caos i desorganització de proporcions tan gegantines com el drama que viuen els seus veïns. Ni se’ls va advertir de la dana que els amenaçava, ni es van prendre mesures d’evacuació que haurien pogut salvar moltes vides. I quan la tragèdia, la desolació i la mort ja els havien assolit, tampoc no s’ha sabut gestionar l’ajuda ni les tasques de recerca de desapareguts, ni la coordinació dels voluntaris. Per no parlar de l’arribada a comptagotes de l’Exèrcit per càlculs de rèdit polític, d’uns i altres. A la Generalitat valenciana hauria de dimitir fins l’apuntador perquè ningú no ha estat a l’altura i primer es va negar l’evidència i després no es va voler demanar auxili al Govern central fins que la indignació popular els hi va obligar. Pel que fa a l’Estat, ja dèiem ahir que davant de la ineficàcia manifesta de la comunitat autònoma s’haurien d’haver assumit competències molt abans, via article 155, via estat d’alarma, o el que les lleis contemplin davant d’aquests drames. I per a súmmum del despropòsit, no se’ls acut altra cosa, sigui la mateixa Casa Reial, l’Executiu central o la Generalitat valenciana, que organitzar, cinc dies després de la gota freda i encara amb centenars de cadàvers sota el llot, un paperot de visita dels reis a la zona zero. I va passar el més lògic del món quan tens milers de persones desesperades i desemparades. Els veïns van llançar fang i tota mena d’objectes als reis, els van esbroncar, igual com al president del Govern central, Pedro Sánchez, i al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al crit d’“assassins” i “fora, fora”. Paiporta està indignada i va descarregar la seua ira amb els màxims representants de l’Estat. La reina Letícia també va ser embrutada amb el fang llançat. La comitiva oficial va quedar-se una estona bloquejada amb un dispositiu de seguretat que va perimetrar els veïns. Finalment, la visita va ser suspesa després dels moments de tensió i la que es preveia just després, al municipi de Xiva, ja no es va portar a terme. Agents de la Guàrdia Civil i altres cossos van envoltar el monarca i els presidents de l’Executiu central i l’autonòmic, que van acabar tacats de fang. Els escortes del president del Govern de l’Estat van activar el protocol de seguretat i el van evacuar després que rebés un cop amb un pal a l’esquena. “Fa hores que estem parats per vostès”, li va etzibar un dels veïns a Felip VI. “Ho sé, ho sé”, va contestar ell mentre continuava intentant calmar els ànims. Una visita que va ser un error colossal dels qui la van programar perquè quan encara ni t’has dignat que els militars busquin amb el material adequat els desapareguts, no pots, ni has de buscar aplaudiments. La gent està farta de paraules i vol que d’una vegada per totes es passi a l’acció.