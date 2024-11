Creat: Actualitzat:

Portem gairebé una setmana reiterant que les negligències evidents comeses a València són una greu irresponsabilitat, en primer lloc dels dirigents polítics d’aquesta comunitat autònoma i, en segon lloc, del Govern central per haver tardat massa a agafar les regnes d’una catàstrofe el nombre de morts de la qual és encara a dia d’avui una incògnita i els danys materials de la qual són també encara incalculables. La desesperació i desolació dels veïns de Paiporta van esdevenir ira amb la visita del rei i el president del Govern central i per molt que fos un error de la Casa Reial programar aquell recorregut, quan ni l’Exèrcit s’havia desplegat, i malgrat que un grup d’ultradretans van anar al municipi expressament per agredir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, això no treu que la indignació sigui generalitzada entre els veïns. La previsió és bàsica en temporals de grans magnituds, i l’alerta i comunicació a les zones afectades és el que pot salvar vides. Sempre hi ha hagut i hi continuarà havent fenòmens meteorològics extrems, però no estem en el 1962, quan l’aigua va segar al Vallès la vida de gairebé mil persones, ni tan sols en el 82, quan la riuada del Segre va provocar una vintena de morts. En ple segle XXI, la informació ha de ser fluida i les decisions que prenen les administracions proporcionades, però enèrgiques, perquè de tallar una carretera o una via de tren a temps pot dependre moltes vides. L’aiguat caigut ahir a la matinada i durant tota la jornada a Tarragona i Barcelona va ser molt menor que la del País Valencià, però va causar igualment destrosses en vies, vehicles i cases, però al tancament d’aquesta edició no hi havia cap mort. La seguretat de les persones ha de prevaler davant de qualsevol altra consideració, social, econòmica o electoral. Hi haurà temps d’analitzar tot el que ha succeït i demanar responsabilitats quan deixi de ploure. Ara la prioritat són les víctimes, però el que està clar és que caldrà prendre decisions urbanístiques i hidrogràfiques i fer complir els plans d’evacuació perquè quan es repeteixin aquestes danes, que es repetiran, estiguem més preparats.Eleccions als EUAEstem tots centrats en la gota freda de València i Catalunya, però avui els nord-americans prendran una decisió que no només els afecta a ells, ja que la geopolítica mundial depèn molt dels EUA. Donald Trump és un negacionista, racista, homòfob, masclista i bel·licista. Un home de negocis que si guanya, tindrà a les mans problemàtiques mundials molt delicades. Per la seua part, Kamala Harris, encara que amb contradiccions, com tothom, almenys té una concepció política basada en la democràcia