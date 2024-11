Salut, diví tresor

Creat: Actualitzat:

És quan ens falla la salut quan més apreciem el que val i, per tenir bona salut, la prevenció és primordial. Aquest preàmbul ve a propòsit de tres notícies que publicàvem ahir i que es van fer un lloc entre la més rabiosa actualitat marcada pels efectes de la dana, els incomptables errors en l’actuació de la classe política i la incontestable i preocupant victòria de Donald Trump als Estats Units. Així que, tornant a la salut, d’una banda deixàvem constància que la hipertensió arterial s’ha convertit en el diagnòstic més freqüent en els pacients dels CAP l’any passat, la qual cosa s’atribueix en bona part a l’obesitat i al sedentarisme. És per això que els professionals recomanen exercici físic i una dieta equilibrada, rebaixant especialment el consum de sal, consells que són de sentit comú i que en massa ocasions no tenim en compte. Paral·lelament, la Universitat de Lleida va acollir divendres la tercera edició del congrés Lo Pulmó, que promouen la fundació del jugador de bàsquet Ricky Rubio i la clínica Mi Tres Torres. En aquesta trobada dedicada a analitzar l’actualitat, tractaments i avenços en el càncer de pulmó, especialistes participants van assenyalar que, malgrat ser un dels més freqüents i mortífers, no compta amb prou inversió per augmentar la detecció precoç. En aquest sentit, van assegurar que actualment només un de cada cinc casos es detecta en les etapes inicials, que és quan hi ha més possibilitats de fer front a la malaltia. I la tercera notícia relacionada amb la salut aporta un punt de partida positiu i ens fa recordar la frase d’Hipòcrates: “Que el menjar sigui el teu aliment, i que el teu aliment sigui la teua medicina.” I és que el conseller d’Agricultura, el lleidatà Òscar Ordeig, va anunciar que el Govern treballarà perquè els productes de proximitat siguin més presents als menús escolars, alhora que va afegir que hi haurà una assignatura de formació alimentària. Bones són les dos iniciatives perquè una dieta equilibrada seguida des de la infància, amb aliments de quilòmetre zero i de temporada, és clau per mantenir una bona salut amb el pas dels anys i, per tant, la qualitat de vida.La indignació es fa sentirMés de 130.000 persones, segons la delegació del Govern de l’Estat, van participar ahir a la tarda en la manifestació convocada a València contra la gestió política de la catàstrofe provocada per la dana. Durant la primera hora i mitja de la protesta, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va publicar quatre tuits al seu compte de X repassant avenços en les zones afectades per la catàstrofe, però sense dir res de la manifestació. Una nova prova que Mazón sembla que visqui d’esquena a la realitat