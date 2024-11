Ni dimissions ni tan sols autocrítica

Creat: Actualitzat:

Dimitir és un verb que la gran majoria dels polítics catalans i d’Espanya es resisteixen a conjugar. El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, no només s’ha convertit en l’últim i principal exemple d’aquest mal costum, sinó que hi ha afegit també l’absència d’autocrítica i el recurs a la tan gastada estratègia de responsabilitzar els altres, en aquest cas l’Aemet, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el Govern central. I a més ho ha fet des del minut zero, perquè una de les primeres coses que va fer el seu Govern al tenir coneixement de la magnitud de la catàstrofe provocada per la dana va ser retirar de les xarxes el vídeo en el qual a les dotze del migdia del dimarts 29 d’octubre afirmava que la pitjor part del temporal ja estava a punt d’acabar i que la intensitat es reduiria a partir de les 18.00 hores, just el contrari del que va passar. Ahir, quan gairebé havien transcorregut dos setmanes, Mazón va admetre per primera vegada que alguna cosa no havien fet bé, afirmant que “crec que cal assumir que es poden haver comès errors, sens dubte, cal fer-ho amb tota humilitat”. No obstant, tot seguit va al·ludir a la responsabilitat de “totes les parts”, amb referència a altres institucions, i va afegir que avisar la ciutadania “no és competència estricta ni exclusiva de la Generalitat valenciana”. La humilitat de què ara parla aquest baró del PP és la que li ha faltat a ell i al seu Govern durant el temps transcorregut des d’una tragèdia que ha causat almenys 215 morts, durant la qual han prioritzat “vendre” el relat que el dia 28 van estar al peu del canó i els que van fallar han estat altres. La falsedat d’aquesta versió ha quedat més que demostrada i dissabte un gran nombre de valencians es van manifestar per reclamar a Mazón que se’n vagi. Paradoxalment, aquest va dir ahir que dijous donarà “explicacions serioses, sense les desinformacions que hi ha hagut aquests dies, tot ben ordenat, tot ben explicat, evitant falòrnies”. Una vegada més, queda retratat.El futur dels càmpingsA Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va avisar ahir que càmpings situats en zones inundables “preocupen” el Govern i no va descartar adoptar alguna “decisió dràstica” sobre això. Representants del sector van reaccionar considerant que ha creat una alarma innecessària, van indicar que fa anys que treballen en els plans d’autoprotecció i van culpar l’administració que no se n’hagi pogut homologar cap. La catàstrofe de València obliga a revisar les activitats en zones inundables, però el millor és actuar amb prudència, sense assenyalar-ne cap i analitzant totes les alternatives abans de prendre decisions irreversibles