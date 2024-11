Habitatge, el gran problema ciutadà

Creat: Actualitzat:

La compravenda d’habitatges a Lleida va augmentar un 32% en el tercer trimestre respecte al mateix període de l’any passat amb 1.599 operacions, la gran majoria de les quals, 1.178, eren de segona mà. Un increment que des del sector immobiliari atribueixen a la baixada dels tipus d’interès i vaticinen que anirà a més tant en el quart trimestre d’aquest any com a començaments del vinent. Una predicció que va fer el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, després que l’Institut Nacional d’Estadística publiqués les dades de compravenda del setembre, que mostren que a Lleida hi va haver 525 operacions, un 63% més que les 322 de l’any passat. Segons Esteve, “estem ara mateix en unes xifres que no vèiem des del 2006, quan hi havia ple creixement econòmic i immobiliari i bàsicament s’atribueix a la baixada dels tipus d’interès que s’està produint des de fa mesos i que anirà a més durant el 2025, per la qual cosa es preveuen mesos de molta activitat tant en les vendes de segona mà com en les d’obra nova, que s’estan reactivant”. 11.000 morts desprésEn el conjunt de Catalunya es van registrar 8.987 operacions al setembre, un 33,8% més que el passat exercici. Aquest interès creixent per adquirir casa, en plena crisi del sector pels alts preus i l’escassa oferta, ha de servir, una vegada per sempre, per promoure la construcció de pisos socials i fer menys complicat l’accés a l’habitatge a milers de lleidatans que, tant al pla com en algunes zones del Pirineu, viuen atabalats econòmicament i socialment al no poder disposar d’habitatge digne o haver de destinar més de la meitat del sou a un sostre i poder independitzar-se de la família o deixar de viure en pisos compartits. Són molts els vèrtexs que té l’actual carència de vivenda assequible, però tant la propietat com la de lloguer requereix un impuls públic i facilitats financeres. La Constitució garanteix a l’article 47 aquest dret i els polítics han de vetllar perquè es compleixi. És una obligació prioritària