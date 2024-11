Creat: Actualitzat:

Cada dia, 140 dones i nenes són assassinades al món per la seua parella o un membre de la família, la qual cosa significa un feminicidi cada 10 minuts, segons un informe de l’ONU Dones i l’Oficina de les Nacions Unides publicat ahir, amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. A Europa i Amèrica, els assassinats de dones els cometen sobretot les seues parelles (64% i 58%, respectivament). A la resta del món i segons les dades disponibles, les dones tenen més possibilitats de ser assassinades per familiars. Això posa en relleu la necessitat de garantir que la prevenció de la violència domèstica abordi les relacions íntimes, així com els contextos familiars en els quals les dones corren un risc més gran. Ahir mateix vam posar una nova creu a aquest terrorisme domèstic que no cessa: un menor de 17 anys va ser detingut la nit de diumenge, entorn de les 23.30 hores, com a presumpte autor de les punyalades al coll que van acabar amb la vida de la seua exparella, una jove de 15 anys, a Oriola Costa (Alacant). Va ser el germà de la víctima qui va avisar els serveis d’emergència, que van traslladar l’adolescent a l’hospital de Torrevella, on va morir. Pel que sembla, la víctima i el seu presumpte homicida havien mantingut una relació i la jove va decidir trencar-la fa uns dies. Segons les mateixes fonts, no existien denúncies prèvies per maltractaments. I així, un dia i un altre i un altre més, aquí i al món sencer, mentre el masclisme i els seus tentacles continuen arruïnant la vida de milions de dones. Ja dèiem ahir que les xifres només són la punta de l’iceberg d’una situació que no millora per moltes lleis que aprovem, la qual cosa ens porta a la conclusió que, paral·lelament al càstig penal, tenim com a societat l’obligació de canviar els fonaments d’aquests feminicidis que es troben en l’educació i els rols tradicionals que s’inculquen a casa. La igualtat només s’aconseguirà, doncs, amb la implicació de tots els estaments polítics, judicials i socials, començant per l’escola, els mitjans i els homes que comparteixen amb les dones la repugnància per aquests crims. Ha arribat el moment que ells diguin també prou i que no mirin cap a un altre costat i s’impliquin al cent per cent en aquesta lluita, que és de tots i és una epidèmia mundial que no cessa.CAP de la BordetaLa millora d’un centre mèdic, un ambulatori o un hospital és bàsica per a la salut col·lectiva de qualsevol comunitat. La salut, igual com l’educació, són els pilars de la societat del benestar i entre els impostos que paguem tots, són sempre els prioritaris. L’ampliació del CAP de la Bordeta és doncs una baula positiva per a aquest barri