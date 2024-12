La sida continua aquí i cal no relaxar-se

Creat: Actualitzat:

La sida va ser descoberta a començaments dels anys 80, quan metges nord-americans van començar a observar que hi havia grups de pacients amb malalties molt poc comunes i amb símptomes molt semblants a un cas de l’Àfrica del 1959. Els primers infectats es van detectar el 1981 a Nova York i Califòrnia (el primer cas de sida a Espanya es va diagnosticar l’octubre d’aquell any a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona), malgrat que no va ser batejat com a sida fins un any més tard. Aquestes persones patien malalties com el sarcoma de Kaposi, un tipus rar de càncer de pell, així com una mena d’infecció pulmonar que transmeten els ocells. Aviat van aparèixer pacients entre drogoaddictes infectats per via intravenosa i receptors de transfusions de sang. El 1982 es va donar nom a aquesta malaltia: síndrome d’immunodeficiència adquirida. Des d’aleshores la sida ha matat 40 milions de persones a tot el món i ha deixat orfes 12 milions de nens a l’Àfrica. El VIH sempre ha estat una malaltia estigmatitzada per donar-se la majoria de casos entre drogoaddictes i homosexuals, de manera que, a banda de la malaltia, els qui la patien havien de lluitar contra els prejudicis dels possibles contagis, sobretot als 80, quan es desconeixia la manera d’expansió del virus. ERC, segona partGràcies als avenços mèdics, la sida ha deixat de ser un virus letal per convertir-se en una malaltia crònica i els casos anaven disminuint, encara que el repunt de les Malalties de Transmissió Sexual (ETS), produït per una relaxació general de la por al virus i a altres patologies, tornen a empitjorar les xifres. Els esforços per prevenir la transmissió se centren en l’educació sexual i l’ús de preservatius i, més enllà d’això, una vegada infectat només es podia recórrer als antiretrovirals, que redueixen la velocitat de reproducció del VIH en l’organisme. Aquests fàrmacs s’han d’utilitzar de forma combinada ja que el virus muta amb facilitat, creant noves soques sovint resistents al fàrmac. Quant a la vacuna, quatre dècades d’investigació contra el VIH ofereixen noves esperances però fins que arribi cal insistir a no relaxar l’ús de preservatius. La sida continua aquí