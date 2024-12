Un primer dia per oblidar en el tren a Terrassa

Creat: Actualitzat:

Els lleidatans estaríem disposats a renunciar a alguna connexió directa per la nova línia RL4 fins a Barcelona si això comportés una millora substancial de la xarxa de Rodalies Lleida, ara inexistent més enllà del nom. La gran majoria ho faríem de bon grat si el nombre de combois entre Lleida i Cervera fossin eficaços, amb prou trajectes adaptats als horaris de treball o estudis, puntualitat i informació, i el mateix succeís entre Lleida i les Borges, Vinaixa, etc., pel recorregut de la costa. No ens importaria en algun horari baixar a Terrassa i en tres o cinc minuts pujar a un altre tren fins a Barcelona si les connexions fossin ràpides i estiguessin ben senyalitzades i coordinades. Però l’estrena de la nova línia RL4 de diumenge passat va ser un fracàs. Fins a una hora de demora entre Lleida i Terrassa, per no parlar del caos de connexió fins a la capital catalana. Una inauguració fallida i sense garanties de poder reduir la mobilitat en vehicle privat i optar pel transport públic. Alternativa que, ara com ara, a Lleida és encara una quimera en aquestes línies, AVE al marge (i que cada dia és més impuntual en alguns horaris, sigui dit de passada). Les queixes dels usuaris que explicàvem al diari d’ahir parlen per si soles. Retards, falta d’informació, descoordinació total i la sensació generalitzada que la connexió ferroviària entre Lleida i l’interior de Catalunya cap a Barcelona, més que guanyar, perd, tant en aquesta línia acabada d’inaugurar com en la de la costa.

Setmana crucial per a Sánchez

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, afronta aquesta setmana amb un “calvari judicial” amb una sèrie de declaracions davant dels tribunals de persones relacionades amb el seu entorn, una situació que ell mateix, els seus ministres i pròxims veuen com una “persecució” de l’oposició i els moviments de la dreta. Des d’ahir i fins divendres passaran pels jutjats alguns dels principals protagonistes dels dos casos que dominen el panorama judicial i mediàtic a Espanya i que afecten l’entorn del president del Govern central. Un és el denominat cas Koldo, que investiga una trama de corrupció que escatxiga l’exministre socialista José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García, relacionada amb l’adjudicació de contractes de mascaretes el 2020. L’altre cas implica la dona de Sánchez, Begoña Gómez, investigada per presumptes delictes de corrupció en els negocis i tràfic d’influències, entre d’altres, per la contractació d’un software per al màster que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. És evident que la cúpula judicial no perdona a Sánchez la llei d’amnistia a què el Suprem s’oposa, però cal esperar a veure si Sánchez passa la prova del cotó.