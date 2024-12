La literatura, una línia vermella

Creat: Actualitzat:

Dilluns, la conselleria d’Educació assegurava que introduiria canvis significatius en Batxillerat (unificar física i química i que les literatures, catalana i castellana, passin a ser optatives), però ahir Esther Niubó va comparèixer d’urgència per assegurar que la literatura catalana i la literatura castellana són una “línia vermella” i que volen “que continuïn sent una assignatura de modalitat a 2n de Batxillerat”. Niubó va assegurar que està negociant amb el ministeri d’Educació per poder mantenir “la singularitat catalana”. Rectificar és de savis, però costa d’entendre per quins cervells va poder passar la idea d’eliminar la baula fonamental de tota llengua, l’element clau perquè una cultura pervisqui, millori i evolucioni. Els idiomes són els transmissors clau de tota forma de vida, dels costums i del coneixement, i llastar la literatura és atemptar contra aquesta cultura. A més, pel que fa a la literatura catalana, el fet seria encara molt més greu perquè estem davant d’una llengua amenaçada, el nivell de parlants de la qual baixa de forma alarmant cada any que passa i que el seu ús escolar, a través de la immersió lingüística, és ara com ara l’únic salvavides al qual aferrar-se. Com si aquestes premisses no fossin prou clares i evidents, tots els informes educatius publicats en els últims anys mostren una preocupant falta de comprensió lectora dels alumnes i la literatura és un dels instruments bàsics per millorar aquesta carència, accentuar el sentit crític dels alumnes i ajudar-los a destriar el que és superficial del que és autèntic, davant del pes de les xarxes socials i el llenguatge simplista, redundant i apocopat pel qual transitem actualment. Per tant, benvinguda sigui la marxa enrere immediata de la Generalitat, però farà bé el Govern de Salvador Illa de controlar les ocurrències, tendències o suggeriments d’àmbits polítics externs, perquè el fet que arribés a anunciar-se aquesta supressió evidencia una falta de criteri i voluntat de protecció de les llengües que estremeix.

Frau de llei del jutge Aguirre

L’Audiència de Barcelona dona per liquidada la causa de la ingerència russa del procés. El tribunal obliga el jutge d’instrucció Joaquín Aguirre a decretar l’arxivament de la investigació. A més, el tribunal retreu al jutge que es plantegés “imaginatives solucions alternatives” per processar els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas i ho titlla de “frau de llei”. Una notícia que demostra que, malgrat que bona part de la cúpula judicial s’entossudeixi a exercir un poder polític que no li correspon, a costa de saltar-se les mateixes lleis la veritat tard o d’hora tendeix a aflorar