La crispació no afavoreix el PP

La tempesta judicial desencadenada pel cas Koldo no està causant greus perjudicis en la intenció de vot als socialistes, segons el baròmetre de desembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que manté el PSOE com a guanyador si se celebressin ara eleccions generals. El partit principal del Govern de l’Estat obtindria un 32,2% del vot, nou dècimes per sota del resultat del sondeig de novembre, davant d’un PP, que lluny de rendibilitzar el moment complicat del seu adversari, es deixa també nou dècimes respecte a fa un mes i es queda amb un 28,4%, probablement per influència de la mala gestió de la dana per part del Govern del popular Carlos Mazón. Treure conclusions d’aquest sondeig és precipitat i caldrà veure com acaben els temes pendents que tenen als jutjats Pedro Sánchez i el seu executiu per fer una anàlisi més profunda i veraç de la importància que donen els ciutadans als hipotètics casos de corrupció, però el que sí que està clar és que el clima de fang continu, crispació i apocalipsi política que inoculen els populars en els mitjans i les cambres parlamentàries no els estan donant rèdit electoral. Per tant, farien bé els populars de desmarcar-se de les demagògies populistes de Vox i l’extrema dreta en general, i fer una oposició tan contundent com vulguin, però serena, com correspon a la dreta moderada que volen ser.

Estabilitat a la Paeria

El govern municipal del PSC i el grup de Junts van presentar dimecres un projecte conjunt de pressupost per al 2025 de 232 milions d’euros, un 6,2% més que el d’aquest any i que preveu augmentar les partides de seguretat en un 10,2% fins als 19,3 milions, aprovar la tramitació definitiva del pla de l’estació al juny i destinar 1,6 milions per a la compra de solars amb l’objectiu de disposar de fins a 3.800 habitatges assequibles en un termini de tres anys, entre altres qüestions. “És un pressupost que comparteixen el 100% els dos grups i que és fruit de la confiança teixida en els darrers mesos”, va dir la portaveu de Junts, Violant Cervera, mentre que l’alcalde del PSC, Fèlix Larrosa, va destacar que Junts “no és soci de govern, però té la voluntat de participar en la governança de Lleida, ens uneix l’amor per la ciutat”. Aquesta entesa dona estabilitat i garanteix una continuïtat que permetrà afrontar els reptes de seguretat i de neteja amb unes mínimes garanties econòmiques i polítiques, igual com la resta de projectes comercials, empresarials o culturals. Els representants polítics als ajuntaments tenen l’obligació de defensar els models de ciutat pels quals els van votar, però anteposant sempre el bé comú dels municipis als seus interessos de partit i partidistes.