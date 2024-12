Inesperat final feliç per a ‘Tor’

Creat: Actualitzat:

Aquest any sí. Aquest any ha corregut el cava a Lleida. Un tercer premi molt repartit alegrarà el Nadal en desenes de llars de Lleida, Mollerussa, la Seu d’Urgell i, sobretot, la Pobla de Segur. L’administració de loteria La Ganxa d’aquesta població pallaresa va portar la sort també a la comarca veïna i 7,5 dels 10 milions d’euros en premis van anar a parar a Can Mariano de Baro. Alegria desbordada en aquest establiment centenari que es va fer famós com un dels escenaris de l’exitosa sèrie Tor, de Carles Porta. De fet, un dels afavorits va resultar ser Pablo Moreno, hereu de Jordi Riba, el Palanca. Un final feliç inesperat per a una crònica negra convertida ja en llegenda. Més enllà de l’anècdota, els dos Pallars desafien les estadístiques pel que fa a jocs d’atzar. L’estació de Port Ainé es va obrir, en part, gràcies als milions (de pessetes) d’un premi de loteria el 1986. Va ser el principi d’un idil·li amb la deessa fortuna que encara perdura.

El dia de Reis del 1994, fa ara 30 anys, sorgia la llegenda de Sort, que aquell any va donar el primer premi del sorteig del Nen. El primer d’uns quants, cosa que va convertir l’única administració de la capital del Sobirà en una particular Doña Manolita del Pirineu, on era habitual observar llargues cues de clients, a banda dels que optaven per comprar el dècim per internet. També Tremp va repartir la sort el 1998. I per filar molt més prim, una veïna de Figuerola d’Orcau, Josefina Codina, va resultar afavorida en els sortejos de Sort del 1994 i el 1996 i en el de la capital del Jussà del 1998. Increïble, però cert. No és estrany que, encara que l’etimologia del topònim Sort no tingui res a veure amb la fortuna, s’aprofités la coincidència com a reclam.

De fet, també en el sorteig d’ahir, La Bruixa d’Or de Sort va vendre una sèrie d’un cinquè premi. La llegenda continua. Tremp i la Pobla de Segur entren per mèrits propis en la ruta dels que volen comprar loteria en llocs emblemàtics. Benvinguda sigui la promoció del territori i si els dècims d’ahir animen els emprenedors a obrir o ampliar negocis, a tots ens haurà tocat una mica.

Més inseguretat

Seguim amb xifres, encara que aquesta vegada no conviden a destapar botelles de cava. Malgrat que els experts diuen que la inseguretat és més una percepció que una realitat, el cert és que en poc més d’una setmana s’han produït quatre assalts en cases de Lleida. Dos a l’Horta de la capital del Segrià, on els veïns asseguren que ja no poden més després d’una tardor per oblidar, i uns altres dos a Miralcamp, on la setmana passada els lladres van amenaçar els veïns.