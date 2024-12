L’aigua, horitzó 2040

Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va abonar ahir 67 milions d’euros en ajuts per la sequera sense tràmit administratiu. Els pagaments estan destinats a explotacions agràries i són una resposta a l’empitjorament de les condicions del sector primari com a conseqüència de la falta d’aigua i la invasió russa d’Ucraïna. En total, s’han aprovat 24.482 expedients i els ajuts es destinaran a una superfície agrària de 351.989 hectàrees. El conseller Òscar Ordeig ho va avançar en una entrevista en un programa de Lleida TV, en què també va assenyalar que l’últim pla de regadius de la Generalitat està caducat des de fa quatre anys i va avançar que el 2025 redactaran el dels pròxims 15, amb vigència fins al 2040. L’objectiu, va dir, és portar aigua a bona part del territori a través d’implantació de nous regs, regeneració o dessalatge i va incidir especialment en la modernització del reg actual. Aquest punt, va assenyalar, és la partida que espera que més augmenti en el pròxim pressupost de l’executiu català. Tot el que sigui inversions en regadius és una bona notícia per a les comarques de Lleida perquè a l’aigua deu gran part del seu progrés, però seria convenient i necessari que tots els projectes que s’aprovin d’ara endavant tinguin en compte la modernització i la sostenibilitat que requereix tot sistema de reg, encara que també ha de quedar clar qui els finançarà i amb quins ajuts perquè Lleida no posi més en perill les petites i mitjanes explotacions que garanteixen l’assentament al món rural i un mode de vida digne.El Barça i LaLigaEl jutge del Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona ha decidit denegar la cautelar per la qual havien de ser inscrits Dani Olmo i Pau Víctor al Barça. La negativa judicial ha sorprès, ja que el mateix procediment que va tenir lloc amb Gavi fa més d’un any va ser favorable per als interessos de l’entitat blaugrana. En aquesta ocasió, LaLiga ha mostrat una actitud més taxativa i Laporta té quatre dies per trobar una solució, mentre Dani Olmo és als Estats Units aprofitant les vacances nadalenques i gaudint de l’NBA. Al Barça se li acaben les opcions per inscriure’l fins a final de temporada, encara que dilluns vinent presentarà una nova demanda contra LaLiga en un jutjat de primera instància. La gestió econòmica del Barça, heretada de la junta de Josep Maria Bartomeu, deixa molt a desitjar, però el que està clar és que, al Barça, Tebas el té en el punt de mira i només cal veure l’anunci publicat ahir, i després esborrat, amb Vinícius golejador davant una defensa del Barça a terra per adonar-se de la malvolença.