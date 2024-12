La qualitat de l’aire i la mobilitat

Creat: Actualitzat:

L’objectiu de les zones de baixes emissions és millorar la qualitat de l’aire mitjançant la restricció de l’ús de vehicles altament contaminants, així com una reducció acústica i, indirectament, de l’ozó. Això permetrà protegir la salut pública i mitigar la crisi climàtica mitjançant la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). També promoure un canvi modal cap a formes de transport sostenibles, augmentant l’eficàcia dels vehicles col·lectius i millorant l’equitat social i recuperant espais públics acaparats pel cotxe, incrementar les zones verdes i fomentar el carrer com un espai més estancial i per als vianants. Fins aquí estaríem tots d’acord en la importància d’anar implantant les zones de baixes emissions a les ciutats. Sota aquesta filosofia i afavorits pels ajuts europeus, la comissió de Seguretat i Mobilitat de l’ajuntament de Lleida va aprovar oficialment a mitjans de desembre l’ordenança i el projecte de Zona de Baixes Emissions (ZBE), la primera fase de les quals entrarà en vigor dimecres vinent, dia 1 de gener, a tot el Centre Històric. La primera fase afectarà la zona de la part interior del perímetre que inclou rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, Catalunya, rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba i Príncep de Viana (totes aquestes vies queden fora de la ZBE). Així es mantindrà fins al 2028, quan s’ampliarà als barris limítrofs i el 2030 arribarà fins a Cappont, de manera que les fronteres finals de la ZBE seran passeig de Ronda, Príncep de Viana i la carretera Ll-11. Respecte a com funcionarà la ZBE, l’ordenança estableix que els vehicles matriculats a la ciutat no se’n veuran afectats i hi podran circular lliurement, igual com els que tinguin etiquetes 0, ECO, C i B. Al seu torn, els que no tinguin cap d’aquestes etiquetes no podran circular pel Centre Històric de dilluns a divendres entre les 7.00 i les 20.00 hores. S’aplicarà una moratòria que durarà sis mesos en la qual només s’informarà els vehicles sense etiqueta i no es multarà. També hi haurà excepcions per als vehicles que prestin serveis d’emergència, sanitaris o famílies amb rendes baixes. Per regular les entrades i sortides de la ZBE, la Paeria habilitarà 10 punts de control amb càmeres i sensors. El problema a aplicar aquesta i altres normatives imprescindibles per millorar el medi ambient i frenar l’escalfament global és que solen començar les cases per les teulades i es converteixen en obligatoris peatges de tot tipus per als ciutadans sense que les alternatives siguin eficients i eficaces. Perquè a poc a poc els ciutadans vagin deixant el cotxe a casa, primer és necessària una xarxa de transport que garanteixi el trasllat dels lleidatans, sobretot dels de comarques fins a la capital, i després, aparcaments dissuasius suficients, gratuïts i segurs. I en això hi ha encara moltíssims dèficits.