És hora d’afrontar el futur de la presó de Lleida

El Centre Penitenciari Ponent va registrar dissabte a la tarda un nou incident, quan un pres va provocar un incendi a la seua cel·la i va agredir els tres funcionaris que van acudir a sufocar el foc. És un més d’una llista molt llarga, com prova el fet que, segons les dades del Govern, entre 2017 i 2023 un total de 113 treballadors van ser agredits per interns. Fa anys que els sindicats denuncien deficiències a nivell de dotació de personal i dels mitjans dels quals disposen per prevenir i fer front a aquests atacs i que aquests amb prou feines tenen conseqüències en forma de càstig per als qui els cometen. Es tracta d’una situació generalitzada en el sistema penitenciari de Catalunya, però en el cas de Lleida hi ha una circumstància que fa que sigui pitjor: la presó s’ha quedat obsoleta des de fa temps. L’antiguitat de les instal·lacions afavoreix que hi pugui haver aquest tipus d’incidències en un presidi que a més concentra bona part dels reclusos perillosos de tot Catalunya. No és que ho diguin els representants dels treballadors, sinó que el mateix Govern va admetre ja fa uns anys que el recinte havia de ser objecte d’una renovació integral o bé construir-ne un altre de nou per procedir a tancar-lo. Per unes coses o per altres, entre les quals els processos electorals, aquesta decisió s’ha anat demorant, així que és hora que la Generalitat agafi el toro per les banyes i posi fil a l’agulla en una solució que ha de passar per la clausura de l’actual presó i el seu trasllat fora de la trama urbana de la ciutat.‘No’ a la retallada en ciènciesEl departament d’Educació mantindrà dijous vinent una ronda de reunions amb professors de l’àmbit científic i tecnològic, amb representants de societats científiques, de les societats pedagògiques, directors de centres de Secundària i rectors de les universitats per definir el nou currículum de Batxillerat, arran de l’allau de crítiques a la seua proposta inicial de fusionar les assignatures de física i química, d’una banda, i de biologia i ciències ambientals, de l’altra, reduint també a la meitat l’horari lectiu que ara sumen entre les quatre, i tot això després que fa dos cursos aquest es reduís de quatre a tres hores setmanals per a cada una d’elles. La conselleria argumenta que el ministeri l’ha instat a adaptar el currículum a la llei orgànica estatal, la Lomloe, però més enllà del marc legal, està clar que no es pot rebaixar la docència d’aquestes matèries, que són claus per a la formació de futurs científics. Així, igual que va rectificar amb el pla mitjançant el qual la literatura catalana i castellana havien de passar a ser només optatives a Batxillerat, seria bo que ara fes el mateix