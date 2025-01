Rescatar plans de pensions

Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar el febrer del 2018 una mesura molt important per als estalviadors i que ara entra en vigor. Els qui tinguin inversions en plans de pensions ja poden rescatar els diners que hagin dipositat fa més de deu anys i els interessos que hagin pogut generar. En el moment de l’aprovació, eren un total de 105.106 els lleidatans que comptaven amb aquest sistema d’estalvi individual per quan els arribés l’edat de jubilació i comptaven amb una guardiola de 992 milions d’euros. Aquests plans tenen beneficis fiscals. Tanmateix, el seu gran problema fins ara era la falta de liquiditat. O dit d’una altra forma, no es podia accedir als diners fins a arribar precisament a l’edat de jubilació o en casos molt excepcionals: malaltia greu, dependència o incapacitat i atur de llarga durada. Per això, la mesura adoptada llavors per l’Executiu del PP suposa ara una possibilitat de recuperar els diners quan l’inversor ho consideri. Si tenim en compte que des del 2018 s’han anat jubilant alguns dels seus partícips més antics i accedint a tot o una part d’aquesta guardiola, les estimacions de diners disponibles perquè els lleidatans els treguin dels plans i els puguin destinar a altres despeses o consum més enllà que complementar les pensions se situaria entorn dels 940 milions, una xifra gens menyspreable. De fet, els lleidatans tenen de l’ordre de 8.150 milions d’euros en dipòsits bancaris, amb la qual cosa els diners que poden rescatar ara equivalen a prop d’un 12% del que totes les famílies i empreses guarden a les entitats financeres. Però si un dels grans atractius per estalviar de cara a la jubilació en aquests vehicles d’inversió és fiscal, rescatar els diners no és ni de bon tros gratuït perquè caldrà pagar impostos per això. El capital dels plans de pensions es considera rendiment del treball, per la qual cosa s’ha d’incloure en la base imposable de l’IRPF i pot disparar la factura per als contribuents en la declaració que hagin de presentar la primavera del 2026. Amb aquesta circumstància inclosa, ens sembla una bona decisió perquè cadascú ha de tenir la possibilitat de disposar d’uns diners que són seus quan i com millor li convingui i és responsabilitat personal mantenir-los al banc o tenir liquiditat immediata.

Aran

Una altra bona notícia, en aquest cas per als aranesos, és el compromís de la Generalitat d’augmentar la dotació financera per a Aran, un petit país dins de Catalunya que necessita més inversió per poder desenvolupar el seu autogovern, mantenir i projectar la seua llengua i cultura i proporcionar als veïns els serveis que els corresponen.