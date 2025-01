El traspàs de Rodalies

Creat: Actualitzat:

Diu el ministre de Transport, Óscar Puente, que ni Roma ni Santa Maria no es van fer en un dia i evidentment no li portarem la contrària, però la demanda de traspàs de les línies ferroviàries que circulen per Catalunya a la Generalitat arranca de dècades enrere i és una imperiosa necessitat atès l’estat en què estan totes, en el cas de Lleida, les de la costa i la de Manresa-Terrassa, i a la resta del país les que tenen Barcelona com a punt neuràlgic. El retard en inversions que acumulen totes les infraestructures ferroviàries a Catalunya, les avaries constants i la nul·la capacitat demostrada pels actuals gestors per donar un servei mínimament fiable als ciutadans de desenes de ciutats i pobles, fan que aquest traspàs de competències sigui una prioritat absoluta. Apressat per l’aprovació dels pressupostos, tant els de l’executiu català com els de l’estat central, s’ha accelerat l’inici del procediment per al traspàs de l’R1 de Rodalies amb l’acord aprovat ahir pel Consell Executiu per demanar al ministeri de Transports que exclogui de la xarxa ferroviària d’interès general el tram entre Bifurcació Sagrera i Maçanet Massanes d’aquesta línia. Laporta i la proporcionalitatEs tracta d’un tràmit administratiu que permetrà al Consell de Ministres resoldre el traspàs d’aquest tram a la Generalitat i és l’inici del procediment per poder obtenir la titularitat total de l’R1, la primera que es va acordar trasferir en el traspàs integral de Rodalies. La transferència de Rodalies és un dels acords assolits entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez i el mes de juliol passat la Generalitat i el Govern central van establir un calendari pel qual el traspàs s’iniciaria amb l’R1 el gener del 2025. Caldrà esperar, i sent evident que és un primer moviment, també ho és que després de tants anys de reclamar aquestes competències i de veure-les dilatades per un motiu o altre, caldrà més concreció d’inversions i terminis d’execució perquè els ciutadans deixin de veure el servei ferroviari a Catalunya com una prestació que necessita millorar molt per ser una veritable alternativa al vehicle particular