Una fira capital per a les Borges i el territori

La Fira de l’Oli de les Borges Blanques va obrir ahir la vint-i-vuitena edició convertida en el referent d’aquest sector a nivell de Catalunya i amb la vocació d’ampliar encara més la seua projecció, com demostra que aquest any compti amb un expositor de Jaén. D’aquesta manera, consolida una trajectòria que va començar centrada en els olis de categoria verge extra que es produeixen a la comarca i que els últims anys s’ha obert als d’altres procedències, sempre amb el requisit que tinguin aquesta categoria. Aquesta obertura és una bona manera de donar rellevància al producte local, perquè no s’ha de tenir por de compartir espai amb possibles competidors quan la seua qualitat és millor o, com a mínim, igual que el que ofereixen aquests. A més, té efectes positius en el mateix certamen, que aquest any augmenta superfície i s’obre al centre urbà ocupant un carrer. I una altra de les qüestions que també marquen aquesta edició és l’aposta per potenciar l’àmbit gastronòmic, amb la posada en marxa d’un espai denominat Oleoteca, que ofereix tastos d’oli i activitats dirigides a restauradors i es mantindrà actiu durant tot l’any. La difusió del patrimoni gastronòmic i cultural és una característica que la de les Borges comparteix amb les fires que se celebren a la demarcació, que aquest any seran ni més ni menys que 203, recuperant les xifres prepandèmia. La directora general de Comerç, Marta Angerri, va destacar ahir que suposen gairebé la meitat de les de Catalunya, la qual cosa constata el dinamisme dels municipis lleidatans.

Legislatura encallada

El líder de Junts, Carles Puigdemont, va anunciar ahir que la seua formació suspèn totes les negociacions amb el PSOE i va reclamar una reunió “urgent i extraordinària” de representants d’ambdós partits a Suïssa amb un mediador internacional per avaluar el compliment del pacte que va permetre fa any i mig la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol. Va afegir que, mentrestant, no donaran suport a cap projecte de llei ni tampoc a validar decrets. Junts ha pres aquesta decisió després que Sánchez hagi eludit sotmetre’s a la qüestió de confiança que li va reclamar Puigdemont i el PSOE aconseguís dijous ajornar que la Mesa del Congrés votés sobre l’admissió o no d’aquesta proposta, guanyant temps per negociar. No obstant, aquest envit de Junts evidencia que l’actual legislatura està encallada, entre altres coses perquè res fa preveure que hi haurà nous pressupostos a curt termini. Sánchez, que va ser investit per una majoria molt precària, se la juga, però Puigdemont, també, perquè aquest panorama afavoreix l’arribada al poder, més d’hora que tard, del bloc PP-Vox.