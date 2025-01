Comença la nova era Trump

Creat: Actualitzat:

Una onada de fred polar ha cobert Washington de neu i ha obligat a traslladar a l’interior del Capitoli la presa de possessió de Donald Trump com a 47è president dels Estats Units, davant de la previsió de temperatures de sis graus sota zero a l’hora de la cerimònia. El món aguanta la respiració. L’excèntric magnat ja ha habitat quatre anys la Casa Blanca, però ara recupera el càrrec amb el dubtós honor de ser el primer president electe condemnat per un tribunal. Ironies de la vida, Trump també batrà el rècord de ser l’home de més edat que accedeix a la presidència dels Estats Units, després d’haver martiritzat Joe Biden al considerar que era massa gran. El president electe, sempre de la mà de l’impredictible Elon Musk, ja ha avançat que el seu primer dia al despatx oval serà frenètic. Si compleix la seua promesa estrella electoral, “el dia u llançaré el programa més gran de deportació de la història dels Estats Units” i a Chicago iniciarà l’“operació Salvaguarda”, que es traduirà en deportacions massives d’immigrants en situació irregular. Amb el líder republicà mai se sap fins a quin punt les seues proclames populistes quedaran en poc més que eslògans o, al contrari, farà un pas més. No s’ha d’oblidar que fa quatre anys va encoratjar els seus a ocupar el Capitoli per un suposat frau electoral mai demostrat. De moment, Trump arribarà a la presidència amb 170 milions d’americans amb el mono d’haver-se quedat tretze hores sense l’addictiva xarxa social TikTok. El poderós algoritme d’aquesta aplicació xinesa es considera poc menys que un cavall de Troia que pot afectar la seguretat nacional dels Estats Units i va ser suspesa. El president electe va reiterar que donarà noranta dies de gràcia a la companyia perquè trobi un comprador al país americà que permeti desvincular-la de la seua matriu xinesa, a la qual cosa TikTok va reaccionar amb la reactivació dels seus serveis. Trump ni pot ni vol renunciar a una de les seues armes més poderoses, la viralització de les seues proclames populistes. Twitter va suspendre el compte del mandatari americà “a causa del risc de més incitació a la violència” després de l’assalt al Capitoli. Però el seu amic Elon Musk va comprar aquesta xarxa social, la va rebatejar com a X i Trump hi va tornar per la porta gran. Cal veure si en aquest nou mandat es mostra més prudent i mesurat.Bon oli, bones vendesA falta de balanç oficial, els productors de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques es van mostrar ahir satisfets pel bon nivell de vendes i van coincidir que el client aposta per un oli “de qualitat” amb la garrafa de cinc litres com a producte estrella. Un èxit que cal aplaudir