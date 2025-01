El retorn a Gaza dels palestins

Creat: Actualitzat:

Era un dels moments més esperats de la guerra. Malgrat el descomunal nivell de destrucció que es troben pel camí, milers de persones, moltes celebrant-ho com una victòria, van començar a primera hora d’ahir dilluns a creuar, per primera vegada en mesos, en direcció al nord de la franja de Gaza. “Volem descansar i prou. Hem patit molt” era la tònica general de les declaracions de les persones desplaçades que tornaven a casa. Israel s’ha retirat de diverses zones de Gaza en virtut de l’alto el foc, que va entrar en vigor fa nou dies. L’exèrcit advertia, això sí, la població que es mantinguessin allunyats de les seues forces, que continuen operant en un corredor dins de Gaza al llarg de la frontera i al passatge de Netzarim. L’acabat d’investir secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, va parlar amb Netanyahu diumenge, en la primera trucada del cap del Pentàgon amb un líder estranger. “El secretari va subratllar que els Estats Units estan plenament compromesos sota el lideratge del president Trump a garantir que Israel tingui les capacitats que necessita per defensar-se”, va dir el Pentàgon en un comunicat, en el qual no va especificar per què Hegseth va parlar amb Netanyahu en lloc d’amb el seu homòleg directe, Israel Katz. Sigui com sigui, l’infern ha acabat, malgrat que amb moltes incògnites sobre la taula i sense gaires esperances que palestins i israelians trobin la manera de conviure en pau. Trump assegura el suport internacional per a l’actual president d’Israel i mentre els EUA mantinguin aquest infrangible suport, i Hamas lideri els interessos palestins, serà molt complicat trobar un pla de pau just i amb possibilitats de perdurar en el temps. La reconstrucció i la pau definitiva exigeix, per tant, l’acord més difícil, que és sobre el futur de la Franja, i en el fons, el dels palestins. Gaza no pot ser governada per Hamas ni ser una plataforma terrorista. S’ha d’unir de nou a Cisjordània sota l’Autoritat Palestina, cessar els bloquejos i l’ocupació militar. La recuperació i la reconstrucció han de conduir a la seguretat, la llibertat i la dignitat per a tots, israelians i palestins. Un pla molt complicat.

Les promeses al camp

Cartells amb el nom de les poblacions col·locats a l’inrevés per simbolitzar com se senten els agricultors i ramaders, “de cap per avall i farts”, a causa de l’excés de burocràcia. Aquesta és la nova acció de protesta de Revolta Pagesa, el col·lectiu que el febrer de l’any passat va organitzar la gran mobilització de tractors que va col·lapsar les carreteres catalanes i que recorden, ara, que falta molt per concretar de les promeses que es van fer en aquell moment