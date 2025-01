PSOE i Junts arriben a un acord

Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol i Junts van assolir ahir un acord per aprovar un decret amb la pujada de les pensions i part de les mesures de l’escut social, la qual cosa sens dubte és una bona notícia, tant per als pensionistes com per a les milers de persones que es beneficien de les rebaixes en el transport públic, bastant deficitari ja a Rodalies Catalunya, i els ajuts per la dana. Quan hi ha voluntat política, no és tan difícil arribar a acords que beneficien la majoria dels ciutadans de l’estat, que és en definitiva la missió principal que tenen els partits i allò pel qual dipositem en ells la nostra confiança mitjançant el vot. Es garanteixen, doncs, les mesures socials, incloses unes garanties per als propietaris de pisos amb impagaments de lloguers i pels desperfectes que puguin causar en cases okupades. Així, es continuen evitant els desallotjaments de persones vulnerables, però alhora no es deixa el petit propietari sense compensacions. La resta de mesures, que poc o gens tenen a veure amb la vulnerabilitat social, com compensar econòmicament les empreses estrangeres que posen diners en competicions de la UEFA, per posar només un exemple, hauran de continuar negociant-se.

Bé està, doncs, el que bé acaba, perquè l’alternativa de bloquejar aquestes prestacions només per aconseguir rèdits electorals o culpar-se uns i d’altres no beneficiava ningú i només alimenta l’antipolítica, massa nodrida ja de populisme i envits que provoquen divisió i odi. El PSOE fa bé a cedir en alguns punts i Junts, a primar l’interès general. Estripar les cartes i propiciar unes eleccions ara comportaria embafament dels votants, perjudici a milions de persones i una paràlisi en un diàleg entre les forces catalanes i el PSOE-Sumar que, tal com està el panorama mundial i amb l’auge de l’extrema dreta, no vaticinaria precisament una millora de la vida dels ciutadans, ni catalans ni de la resta de l’estat. La política és l’art del que és possible i cal buscar sempre una entesa abans de cremar les naus.