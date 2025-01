L’economia millora

Creat: Actualitzat:

L’economia espanyola va tancar el 2024 amb un creixement del 3,2%, superant les previsions dels analistes. L’INE va publicar ahir, a més, que l’últim trimestre de l’any el producte interior brut ha mantingut el ritme de creixement amb un augment del 0,8%, igualant els dos trimestres anteriors. Les dades venen impulsades per la recuperació de la demanda interna, que ha aportat el 88% del creixement el 2024. Així, el consum de les llars es recupera i també les exportacions, igual que les bones dades turístiques han contribuït a aquest fort creixement, aportant 4 dècimes en el conjunt de l’any. Les dades a més confirmen que l’Estat espanyol ha pogut assumir el cost en termes econòmics de les inundacions provocades per la dana a València, ja que el creixement del PIB en l’últim trimestre va ser el mateix que en els dos trimestres previs. Que s’hagi superat les expectatives i que la millora econòmica sigui superior al que estava previst és important perquè condiciona les dades del 2025. L’efecte arrossegament farà que el producte interior brut d’aquest any creixi per sobre del que havien calculat tant l’Executiu com els principals experts. Una tragèdia evitableDe fet, el Govern central té planejat millorar la setmana que ve les seues expectatives de creixement, que ara mateix són del 2,4%, i el situarà més a prop del 3%. Després de conèixer-se les dades, des del ministeri d’Economia destaquen que “Espanya continua liderant el creixement en la zona euro” i que “el creixement de l’economia espanyola és equilibrat”. Sens dubte és una bona notícia perquè d’aquesta millora depenen molts llocs de treball, empreses, sous i capacitat recaptadora i inversora del mateix estat i per extensió les comunitats autònomes i els ajuntaments, però no oblidem que el nivell de vida a l’estat està per sota de les principals economies europees, tant en PIB com en sous, i si bé les xifres són positives existeixen moltes assignatures pendents que cal anar a poc a poc aprovant abans de treure pit