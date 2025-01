Europa fa tard

Creat: Actualitzat:

En temps de pandèmia, la UE va veure clarament que havia d’incrementar el seu poder tecnològic perquè la dependència de països asiàtics o dels EUA per disposar de xips de computació per transmetre dades era tal que durant mesos es van quedar molts sectors sense poder servir productes davant d’aquesta carència. En aquell moment, fa ja 5 anys, es va anunciar a so de bombo i platerets que els 27 actuals estats membres de la UE iniciarien una ràpida obertura de fàbriques per retenir talent i no estar tan supeditats a indústries foranes. Ha passat un lustre i per fi sembla que la Comissió ha entès que Europa s’ha de convertir en un bloc unitari per competir amb els EUA, la Xina, Rússia o països emergents. Segurament fem tard, igual que amb les polítiques democràtiques que frenin l’avenç de l’extrema dreta, però val més tard que mai. Almenys aquesta impressió va donar dimecres el discurs d’Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que va assegurar que cal lluitar per no quedar-se enrere davant de les grans potències o almenys minimitzar la bretxa existent com l’enorme desafiament que té la Unió Europea al davant: la Brúixola de Competitivitat, el seu full de ruta i com finançar-la. És a dir, invertir 800.000 milions els propers anys per sortir de la “lenta agonia” en la qual es troba el Vell Continent.La Seu Vella, punt i seguitAquests diners són fonamentals per tancar la bretxa de productivitat del 20% de la UE respecte als EUA i que es va engrandint en sectors clau com el tecnològic. El document que va presentar Von der Leyen dimecres ho esmentava, però no entra en profunditat en com aconseguir aquests fons. També va reiterar la necessitat d’aprofundir en la Unió Bancària i en la Unió del Mercat de Capitals, que estan paralitzades. Malgrat la manca de concreció i conscient de la divisió en el si de la UE sobre les fórmules per finançar les inversions, especialment en el que té a veure amb l’emissió de deute conjunt a través d’eurobons, la presidenta creu que les claus són “la velocitat i la unitat”. Veurem en què es concreta