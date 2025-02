Unió de Pagesos, 50 anys defensant el camp

Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos va iniciar ahir el XIV Congrés Nacional del sindicat agrari, que se celebra fins demà diumenge al Teatre L’Amistat de Mollerussa, amb el lema Fem la feina. UP és l’organització agrària amb més afiliats a Catalunya amb 6.000 inscrits, i va ser la primera a reivindicar l’empresa agrària com un valor fonamental de la societat catalana rural. Són 50 anys ja reclamant preus justos, menys burocràcia i instruments econòmics i administratius per poder viure dignament del treball més antic del planeta: conrear la terra i criar animals per al consum humà. Molt han canviat el teixit econòmic des d’aquell 1974 i els costos de producció, la competència de grans grups i cadenes alimentàries, la globalització en la comercialització dels aliments i els períodes de sequera i l’escassetat de l’aigua han anat complicant la supervivència de moltes petites i mitjanes granges o explotacions agràries i UP, igual com la resta de sindicats agraris, té grans reptes si no volen veure esllanguir-se el que ha estat la manera de viure que ha comportat el progrés de Lleida a l’últim segle i mig. I aquest objectiu ha de ser compartit per totes les administracions polítiques, des dels ajuntaments fins a la Comissió Europea, perquè està en joc molt més que les economies domèstiques de milers de pagesos i ramaders. Coneixedors dels perills que sotgen el camp, Unió de Pagesos debatrà a Mollerussa el rumb del sindicat a fi de mantenir “la lluita de la pagesia per a la pròxima dècada”, va explicar el seu coordinador nacional, Joan Caball. El congrés també preveu una important renovació, ja que després de 25 anys liderant el sindicat, Caball deixa el càrrec. La nova comissió permanent es presentarà demà al migdia en un acte amb els 146 delegats de totes les comarques catalanes després de debatre les ponències que en marcaran el futur. El congrés és el màxim òrgan de decisió d’Unió de Pagesos, que se celebra cada cinc anys i escull els membres de la comissió permanent nacional, els coordinadors territorials, el síndic de l’afiliat i la comissió de garanties estatutàries.El romànic de BoíEl Centre del Romànic de la Vall de Boí, a Erill, va estrenar ahir una nova museografia i una experiència de realitat virtual en el marc del projecte Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català, amb el qual es clausura l’Any Taüll, que ha commemorat els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. Una riquesa patrimonial i artística de la Ribagorça de valor incalculable que hem de difondre, conservar i preservar