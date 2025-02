Més control dels residus urbans

Creat: Actualitzat:

El nou contracte de neteja viària i recollida d’escombraries de la ciutat de Lleida preveu que tots els contenidors de les fraccions d’orgànica i resta tinguin un sistema d’obertura automàtica mitjançant un clauer amb xip o una aplicació mòbil, com va avançar SEGRE en l’edició d’ahir. Així ho recull la proposta del plec de condicions del nou contracte, que el govern del PSC va presentar als grups de l’oposició amb la previsió de portar-lo a aprovació inicial en el ple municipal d’aquest mes. Té una durada de 10 anys i està valorat en 309,79 milions d’euros, IVA inclòs. L’actual contracte es va adjudicar el 2006 a Ilnet, va ser prorrogat el 2018 i a començaments del 2024, acaba aquest setembre i, amb tota probabilitat, haurà de ser prorrogat perquè la nova concessió no estarà a punt. La proposta contempla que els nous contenidors amb obertura amb clau s’instal·laran primer a Pardinyes i Balàfia i després es desplegarien progressivament per tota la ciutat. Per obrir-los, l’empresa concessionària haurà de subministrar dos clauers amb xip per domicili i també habilitar una aplicació mòbil en català, castellà i anglès per a aquesta finalitat i en què es podran consultar les aportacions realitzades a nivell personal.

Així mateix, tots els contenidors que incorporin aquesta tecnologia hauran de tenir una pantalla il·luminada que interactuï amb l’usuari que doni la benvinguda com a mínim en dos idiomes. D’altra banda, la nova concessionària haurà de tancar i retirar les 37 illes de contenidors subterranis que hi ha a la ciutat i substituir-los per altres de superfície. A més, Raimat, Sucs i Llívia passaran a disposar de porta a porta amb el nou contracte i hi haurà equips d’emergència per retirar residus de forma immediata. Després del fracàs del porta a porta per la poca col·laboració dels ciutadans i la complicació horària que comportava, fa bé la Paeria a exigir al nou concessionari un control dels residus més complicats, la resta i l’orgànica. Acabar amb la brutícia als carrers per l’incivisme i la falta de conscienciació col·lectiva és una prioritat per a Lleida, tant per imatge i salubritat com per abaratir costos i contribuir a la millora del medi ambient