Les professions del futur

FormaOcupa és l’esdeveniment de referència a Lleida de la Formació Professional i de la connexió entre estudiants a la recerca de feina, empreses i centres de formació. Amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral i l’orientació professional, la fira ofereix un espai on els visitants poden descobrir tota l’oferta d’FP, descobrir oportunitats laborals, conèixer les professions més demanades i accedir a formacions i necessitats del mercat. A dia d’avui, la precarietat és un dels grans problemes de la joventut, com ho és també que la taxa d’ocupació s’hagi reduït considerablement des de l’anterior crisi econòmica. Però la previsió és que el futur de l’ocupació juvenil canviï de cara al 2030.

Segons l’Estudi Prospectiu sobre Ocupació i Joventut, la taxa d’atur es reduirà per la disminució de població en edat de treballar com a conseqüència de l’envelliment demogràfic i les professions més ben situades són les científiques i intel·lectuals. Les ocupacions tècniques i professionals de nivell mitjà i, per descomptat, els oficis, operaris i artesans d’arts mecàniques. Per tant, en un món en el qual la tecnologia avança a passos gegantescos, el coneixement i desenvolupament de qualsevol sector lligat a aquests nous instruments científics seran claus per als estudiants, però en la mateixa proporció, o més encara, els oficis seran claus. D’aquí la importància de fires com FormaOcupa, una brúixola indispensable per orientar els estudiants de cara a decidir el treball que més els convé.