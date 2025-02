Les responsabilitats de la dana

Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha canviat una altra vegada la seua versió sobre l’hora que va arribar al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) el dia de la dana, que va deixar 224 morts i tres desapareguts, i ahir va reconèixer que hi va arribar a les 20.28 hores, és a dir, 17 minuts després d’enviar-se l’alerta a la població per les inundacions. Al cap de gairebé quatre mesos d’aquella tràgica jornada, Mazón va donar una hora exacta de la seua arribada al Cecopi, on es coordinava l’emergència per les inundacions. Aquestes declaracions les fa després que dimarts la Generalitat valenciana confirmés a la jutge que investiga la causa per la qual el president va fer acte de presència al Cecopi després d’enviar-se l’alerta, com confirmen les càmeres de seguretat de l’edifici. Aquesta volta de rosca del líder popular valencià obliga el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a apartar-lo del poder sense dilació perquè des d’aquell dimarts fatídic va quedar clar que el president valencià no va contestar a les trucades de la –llavors– vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Ribera, al·legant que estava fora de cobertura en un Cecopi on ara diu que no hi era. La responsabilitat en protecció civil és única i exclusiva de la Generalitat i el decalatge dels fets, les alertes meteorològiques, els emails, les rodes de premsa (va arribar a assegurar que la dana s’allunyava aquell mateix dimarts a la tarda de València) i les seues negligències han comportat molt dolor a les famílies de les víctimes i per molt que intentés llavors, i ara, compartir responsabilitats està més clar que l’aigua que la seua actuació aquell fatídic 29 d’octubre va costar vides humanes i això a més de ser inadmissible políticament és penalment denunciable. Després podem debatre sobre on construïm i si els permisos per edificar en zones inundables són més o menys laxos, a València, Lleida i mig món. També seria oportú discernir si l’exèrcit i la coordinació dels ajuts van poder ser més o menys eficaces i ràpides, però la responsabilitat de no avisar del drama que s’atansava és exclusivament de Carlos Mazón i el seu govern. Ha de dimitir ja.

Càrrecs públics

Estem convençuts que l’edil de Torres de Segre que ha deixat el càrrec després de ser condemnada per una agressió lleu a una menor no pretenia fer-li cap mal i comprenem la seua dimissió per l’embafament que el judici li ha comportat. El però ve perquè es tracta d’un càrrec públic i quan un accepta aquesta funció de servei a la comunitat ha de tenir un comportament exemplar, en hores de feina i fora, i estirar del braç una nena per apartar-la d’una desfilada no ho és.