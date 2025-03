Recollida d’escombraries i civisme

Creat: Actualitzat:

El ple de la Paeria de Lleida va aprovar ahir el plec de clàusules del nou contracte de neteja viària i recollida de les escombraries amb els vots a favor del PSC i Junts, que sumen 14 regidors, cap vot en contra i l’abstenció de la resta de grups, que sumen 13 edils. La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va destacar que el nou contracte augmenta en un 75% el pressupost de l’actual, que data del 2006, i que preveu instal·lar contenidors amb xip per tota la ciutat i implantar la recollida porta a porta de forma progressiva a Sucs, Raimat i Llívia. Va recordar també que la Paeria tindrà sobirania per modificar el contracte quan consideri i es va comprometre a analitzar i revisar el funcionament del porta a porta.

Els alcaldes pedanis de Sucs i Raimat, Guillem Boneu i Ivan Fernàndez, respectivament, van criticar que s’anunciés l’aplicació d’aquest sistema sense informar-ne abans els veïns i van demanar ser escoltats i que es tinguin en compte les seues necessitats abans d’implantar-ho. Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que es tracta d’un contracte adaptat per a una ciutat de 150.000 habitants i que després de 20 anys s’invertirà el que calgui per tenir una ciutat neta, alhora que va fer una crida a la ciutadania perquè sigui cívica i tracti amb respecte la via pública.

És evident que el porta a porta, que és el sistema més sostenible i adequat per al reciclatge, no es pot adaptar d’una forma homogènia sense que es donin les circumstàncies ciutadanes per assimilar-lo. Per tant, ha fet bé la Paeria a intentar unir idoneïtat i realisme, però és evident que no n’hi ha prou amb augmentar neteja, recollida i control de contenidors amb xips, perquè és fonamental conscienciar els ciutadans que la via pública es mereix el mateix tracte i respecte que la casa pròpia i ara com ara estem lluny d’aquest civisme col·lectiu. L’administració ha de posar els instruments necessaris al servei de la comunitat i adequar horaris i recollida a l’esdevenir de cada localitat, però sense més educació col·lectiva serà difícil tenir la Lleida neta que tots volem.

Passos a nivell sense barreres

Un tren i un cotxe van xocar ahir al matí en un pas a nivell sense barreres a Bellpuig. L’accident no va causar ferits, però va obligar a interrompre la circulació ferroviària a la línia de Manresa i Renfe va establir un servei alternatiu de transport per carretera entre les estacions de Mollerussa i Tàrrega per minimitzar les afectacions als viatgers. Un incident que torna a evidenciar la necessitat d’eliminar tots els passos a nivell sense barreres que tantes desgràcies han comportat a Lleida des de fa dècades.