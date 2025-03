Crim resolt

Creat: Actualitzat:

La brigada anticrim (BAC) de la policia francesa va detenir aquest dimarts un home com a presumpte autor de l’assassinat de Ramon Rossell, un agricultor jubilat de 84 anys de Vilanova de la Barca que va morir el 5 de gener de l’any passat després de ser brutalment agredit amb les seues tisores de podar quan treballava a la seua finca, i d’uns altres dos pagesos a Navarra. Va ser arrestat a Besiers, al nord de Narbona. Es tracta d’un home sobre el qual pesava una ordre de detenció europea emesa el 21 de març per les autoritats judicials espanyoles. El seu nom és Allal El Mourabit, gihadista de 54 anys d’origen marroquí amb nacionalitat espanyola, un individu que va ser empresonat el 2016 després de ser detingut a Irun, al País Basc, en un cas relacionat amb el terrorisme islamista. En aquell moment era sospitós de planejar un atemptat amb camió, similar al comès a Niça el juliol del 2016. El detingut es trobava en llibertat vigilada després de complir condemna per terrorisme i va aconseguir escapar-se al desprendre’s del seu braçalet telemàtic setmanes abans de cometre el primer crim. L’home, que residia a Vitòria-Gasteiz sota control telemàtic, es va desfer del dispositiu el 27 de setembre del 2023, moment en què les autoritats de Vigilància Penitenciària van rebre l’alerta de manipulació. Després de desaparèixer, va iniciar una violenta fugida que va culminar amb l’assassinat dels tres agricultors, deixant al seu domicili el telèfon mòbil, documentació i targetes bancàries. La mateixa família d’El Mourabit va acudir a dependències policials per denunciar la seua desaparició en circumstàncies que van considerar sospitoses, ja que va marxar sense emportar-se documents personals essencials. Les forces de seguretat van arrestar per primera vegada Allal El Mourabit el 2016 a Irun (Guipúscoa), després de l’atemptat gihadista de Niça en el qual van morir 86 persones. En aquell moment estava establert a Pamplona, treballava com a camioner i es dedicava a difondre propaganda gihadista a través de les seues xarxes socials. La seua posada a disposició de la justícia és fruit de la col·laboració dels Mossos, la Guàrdia Civil, la policia espanyola i la francesa, com va avançar SEGRE en exclusiva ahir, i especialment es pot felicitar els Mossos de Ponent que, des del primer moment, van insistir a vincular les tres morts i Fiscalia va obrir la investigació europea juntament amb Andorra i França. La detenció és un alleujament per a la família del lleidatà mort i dels de Navarra. A més, és un bon exemple de col·laboració entre forces de seguretat de diferents estats i una mostra del seguiment obligatori a què s’ha de sotmetre totes les persones condemnades per gihadisme perquè la seua bogeria sectària pot provocar moltes morts, sigui amb accions individuals, com la que ens ocupa, o col·lectives, de les quals desgraciadament tenim molts exemples.