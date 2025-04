Creat: Actualitzat:

El Govern aparca finalment el decret llei sobre la viabilitat dels càmpings ubicats en zona inundable, aprovat al març i que s’havia de ratificar al Parlament en un ple. Ho va fer després de la reunió entre representants de la Federació Catalana de Càmpings i de la conselleria d’Interior, encapçalada per la seua titular, Núria Parlon, i en la qual van acordar negociar un nou text en els propers mesos. El sector havia mostrat la seua oposició radical al decret llei, que implicava revisar un per un els establiments d’acampada de Catalunya i clausurar els de més risc en zona inundable a canvi d’una compensació. Els càmpings de Lleida haurien resultat especialment afectats per la nova normativa i comarques com el Pallars Sobirà ja van advertir que suposaria la mort del sector. La reunió d’ahir va servir per citar-se a després de Setmana Santa per iniciar la redacció d’un nou text en una comissió amb representants de l’administració i del sector. Aquesta era una de les queixes fins ara, ja que les associacions de càmpings havien denunciat que el text legal era precipitat i no incloïa les seues consideracions. Fonts del sector van assenyalar que el punt de partida per a l’elaboració d’un nou decret serà tant el que ahir es va retirar del registre del Parlament com les esmenes proposades pels afectats. Els representants de les associacions de càmpings provaran a partir d’ara de convèncer la conselleria d’Interior que les noves tecnologies aplicades als sistemes d’alerta primerenca davant de possibles riuades garantiran la seguretat dels usuaris i de les poblacions properes. De fet, Tomàs Sentenach, representant de l’Associació de Càmpings de Lleida, va avançar que la Generalitat es va comprometre a instal·lar dos radars de detecció de possibles riscos davant de riuades. Encerta la Generalitat a fer marxa enrere a una decisió presa per la tragèdia de la dana a València, perquè és cert que el perill d’inundabilitat no és un tema secundari, en la memòria de tothom encara hi ha Biescas, però no es pot regular a cop d’impactes emocionals i sense tenir en compte el sector.

Alberg d’estiu

També ens sembla encertada la renúncia de la Paeria al preacord assolit amb Adif per ubicar un alberg d’estiu a l’antic hotel de l’estació de tren de Lleida i aquest estiu les persones sense contracte que busquen feina a la fruita seguiran als Camps Elisis i, per tant, la seua ubicació definitiva seguirà pendent. Lleida necessita un alberg i seria convenient que entitats, veïns i ajuntament aconsegueixin d’una vegada per sempre un consens per construir-lo.