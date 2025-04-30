Aclarir la causa del col·lapse i reforçar la xarxa
Lleida, Catalunya i tot Espanya van recuperar gairebé al 100% la normalitat l’endemà de l’apagada, amb la gran excepció del transport ferroviari. Els serveis regionals entre Lleida i Barcelona per les línies de la costa i per la de Cervera i Manresa van quedar anul·lats i també hi va haver trens d’alta velocitat suspesos o que van acumular grans retards. El funcionament de la telefonia mòbil i fixa també va patir alguns problemes al llarg de tot el dia però, fora d’això, no hi va haver grans incidències. Ara ha començat la fase de valoració de les pèrdues, que a Lleida s’estimen en uns 80 milions d’euros, d’acord amb els càlculs que la patronal Pimec va fer a nivell català. Caldrà veure si les companyies d’assegurances acabaran indemnitzant els afectats o s’articularan ajuts públics per a ells, un procés que en tot cas portarà temps. Més urgent resulta aclarir d’una vegada les causes d’aquesta gegantina apagada sense precedents que va afectar tota la península Ibèrica. Ahir al matí, Red Eléctrica Española (REE), l’empresa de la qual l’Estat és titular d’un 20% de les accions i que és l’encarregada de gestionar tot el sistema, va descartar que fos un atac cibernètic i va apuntar cap als titulars de plantes solars al sud-oest d’Espanya, afirmant que la principal hipòtesi feia referència a dos desconnexions massives d’aquestes plantes en tan sols 5 segons. Tanmateix, a la tarda el president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar una comissió d’investigació per determinar l’origen del col·lapse, sense descartar un atac cibernètic, i va deixar clar que exigirà “les responsabilitats pertinents a tots els operadors privats”, entre els quals la mateixa REE. A més, va indicar que sol·licitaran a organismes europeus una avaluació independent dels fets. Sánchez va negar que la causa de l’apagada pugui ser un excés de generació de les renovables i, al contrari, va assegurar que “les nuclears, lluny de ser una solució, han estat un problema” durant aquesta situació de crisi. No obstant, al marge de qui sigui el responsable o responsables, aquest despropòsit ha evidenciat que la xarxa elèctrica estatal és vulnerable. Feia un temps que alguns científics com Antonio Turiel, al qual freqüentment titllen de catastrofista, advertien que la xarxa elèctrica espanyola havia vorejat el col·lapse en més d’una ocasió a causa de la falta de mecanismes d’estabilització per regular les variacions de generació d’energia d’una banda i de la demanda de l’altra. Al final, l’únic de catastròfic ha estat que s’ha demostrat que tenia raó. Per això cal prioritzar les inversions per evitar un nou episodi com aquest, per a la qual cosa hi ha d’haver consens entre les principals forces polítiques. Els sistemes elèctric i informàtic són claus en una societat tan tecnològica com la nostra i garantir-ne la fortalesa no dona vots, però és indispensable.