La nova presó de Lleida, una prioritat
En tan sols tres mesos, entre el gener i el març d’aquest any, al Centre Penitenciari Ponent es van registrar 53 agressions entre interns, de les quals dos van ser greus, a banda de set agressions a funcionaris, una també de gravetat. S’hi sumen 49 alteracions de l’ordre, sis de considerades greus, tres incendis, 40 autolesions i quatre sobredosis. Són xifres que conviden a la reflexió i que posen en evidència que el Centre Penitenciari Ponent, el més antic en funcionament de Catalunya, necessita inversions urgents. És cert que la conselleria de Justícia ja ha iniciat els tràmits per construir una nova presó lluny de la trama urbana, que s’estima que costarà 120 milions d’euros, però es tracta d’un projecte a llarg termini. Mentrestant, el departament destinarà més de 13,2 milions en obres de millora fins al 2026. La nova presó ha de ser una prioritat a l’agenda política. Els problemes no desapareixeran per art de màgia en un nou espai, però l’equipament actual “cau a trossos”, en paraules dels sindicats, la qual cosa fa més complicada la tasca del personal. Es va construir el 1954 i es va ampliar el 1984, per la qual cosa les seues instal·lacions obsoletes no només dificulten la tasca dels funcionaris, sinó que també comprometen la seguretat i el benestar dels interns.
Els sindicats han alçat la veu, exigint millores immediates. Denuncien la falta de personal, la inseguretat i les condicions precàries en les quals han d’exercir la seua tasca. UGT ha sol·licitat el tancament de l’actual presó i la construcció d’una de nova que respongui a les necessitats del segle XXI. També l’ajuntament de Lleida s’ha manifestat a favor de traslladar la presó. És comprensible que un projecte d’aquesta magnitud no pugui executar-se en qüestió de mesos, però no es pot eternitzar. És una prioritat per a Lleida i així ho veuen també els veïns de Joc de la Bola i Ciutat Jardí. Aquest trimestre no ha estat una excepció. L’any passat es van comptabilitzar 141 alternances de l’ordre, de les quals 52 van ser greus, 11 incendis, 149 agressions entre interns i 21 a funcionaris, set de les quals van ser de gravetat. És una realitat incòmoda amb la qual cal bregar. La dignitat dels interns i la seguretat dels funcionaris no poden esperar.
Quinze minuts que compten
El TSJC considera que els 15 minuts per passar el relleu entre infermeres formen part de la seua jornada laboral i, com a tal, han de remunerar-se. Així ho va sol·licitar una professional de l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova i ara la justícia li ha donat la raó i ha condemnat l’ICS, que recorrerà. Una sentència que portarà cua.