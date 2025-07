No perilla el planeta: perillem nosaltres

Creat: Actualitzat:

Un incendi mortal propagat a una velocitat de 28 km/h que provoca un núvol vertical de fum i cendres de 19 quilòmetres d’altura, alterada per vents de 125 km/h que propaguen les flames amb una virulència que supera la capacitat d’extinció dels Bombers. Si això no és l’infern, s’hi assembla molt, i aquest infern el van patir dimecres la Noguera, l’Urgell i sobretot la Segarra, amb un resultat de dos morts, dos bombers ferits i 5.600 hectàrees arrasades. El pitjor és que no serà l’últim. Al contrari. Són els anomenats incendis de sisena generació o megaincendis, que superen qualsevol capacitat d’extinció. Han protagonitzat dramàtics episodis a Califòrnia, Grècia o Portugal i els científics adverteixen que cada vegada seran més freqüents a tota la zona mediterrània. Tot plegat és producte del canvi climàtic. A Lleida hem superat els 35 graus el mes de juny durant 22 dies, quan la mitjana històrica és de 4 dies. L’aigua del mar ha assolit els 30 graus, la qual cosa és una condició per pensar que puguin produir-se en un futur pròxim episodis huracanats a la Mediterrània. A París tenien ahir 39 graus. A Alemanya, 40. A Londres els van tenir fa dos anys i les rajoles de xocolata es fonien als supermercats perquè no hi ha aire condicionat. Tampoc a la majoria de locals d’Alemanya o de París, ni en molts del Pirineu de Lleida, on cada any hi ha temperatures més altes. La solució a mitjà termini són més aires condicionats? Per descomptat que no, perquè emetran més emissions que augmentaran més encara l’escalfament global.

No es pot fer res per evitar el canvi climàtic; és aquí i no es pot fer marxa enrere, però sí que es poden prendre mesures per parar-lo, o almenys per evitar que avanci tan ràpidament. Les cimeres mundials de països desenvolupats han d’arribar a pactes sòlids i han de complir-los. Perquè el planeta no té cap problema. Durant la pandèmia ens vam quedar a casa i la naturalesa va emergir radiant. El problema el tenim nosaltres, l’espècie humana.

Canvis climàtics n’hi ha hagut molts al llarg de la història per causes naturals, alguns de quan no existíem encara els humans, però l’actual l’hem causat sense cap dubte nosaltres al recolzar l’avenç econòmic en la irresponsable emissió de gasos. El pitjor de tot és que el negacionisme cada vegada ocupa espais de poder més importants. Mentre tot el món científic alerta dels riscos, Donald Trump crida a buscar més petroli i a utilitzar més cotxes amb gasolina. Cal prendre nota, una vegada més, de la ignorància terraplanista que triomfa al món, i no només amb relació al canvi climàtic. També en altres perles com la negació de la violència masclista o l’estúpid mantra que el feminisme ha anat massa lluny, per posar dos exemples.