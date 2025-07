Creat: Actualitzat:

El feminisme no és una moda. És simplement una necessitat de les dones, encara, perquè prevalguin els seus drets i se sentin segures en tots els aspectes de la vida. Amb els avenços socials i tecnològics dels últims anys podria semblar que s’ha millorat en aquest aspecte però, per desgràcia, els fets demostren que no és així i el pitjor és que passa el contrari. Aquesta setmana que tanquem avui es va fer públic un estudi de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de Barcelona que assenyalava que només el 40 per cent dels joves d’entre els 18 i els 24 anys estan d’acord amb el concepte del feminisme, quan el 1993 aquest percentatge arribava gairebé al 70 per cent. L’informe constata un creixement d’idees “neomasclistes” i de discursos construïts i expandits per les xarxes socials que fan efecte en els adolescents, molts dels quals creuen que hi ha lleis que ofereixen un privilegi més gran a les dones i que provoquen una desigualtat que perjudica, en realitat, els homes, i se senten desprotegits i discriminats. Però els fets contradiuen totalment la percepció d’aquests ciutadans, que han de ser els qui gestionin la societat en un futur no gaire llunyà. A tall d’exemple citarem algunes notícies publicades per aquest diari en els últims set dies: Un arrestat per agredir la seua exparella a Lleida. Demanen 12 anys de presó a un home per forçar una jove de 16. Acusen un home de 53 anys de violar i gravar una noia de 16, filla d’un amic. Detingut l’alcalde d’Arbeca per agredir la seua ex i una altra dona i mossegar un mosso... i podríem seguir. És senzillament insuportable i és necessari prendre mesures a tots els nivells, des de les administracions competents, passant per les escoles i per descomptat a les llars, per revertir aquesta situació. Perquè més de la meitat de la població, que és la que suposa les dones, s’ho mereix i ho necessita.

La dana i els seus efectes

Les previsions es van complir i pràcticament tot Catalunya, amb especial incidència en les comarques de Lleida, va estar ahir en alerta roja per les fortes precipitacions que van motivar nombrosos contratemps, com la suspensió de tot el trànsit ferroviari fins a última hora, inundacions, pèrdues al camp o cancel·lacions d’actes lúdics. Protecció Civil va enviar cap a les 14.15 hores un missatge d’alerta a pràcticament tots els mòbils del país demanant als ciutadans evitar desplaçaments i activitats a l’exterior, no atansar-se a rius o zones inundables i evitar soterranis pel risc d’inundacions. Ens hem de preparar per a més episodis com la dana que ens va afectar ahir, amb pluges torrencials. El canvi climàtic és inexorable i cal estar previnguts i implantar mesures que en mitiguin els efectes.