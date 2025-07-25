Delinquirà la jutge si hi ha danys a Sixena?
Doncs tot sembla indicar que no. Vol dir això que no existeixen les sentències inexecutables? Sens dubte que existeixen, però es necessita que tècnics del jutjat certifiquin que no es poden executar. No han deixat ja claríssim els tècnics del MNAC que si es fa el trasllat les pintures patiran danys irreparables? Sí, però la jutge ha ordenat que s’executi la sentència partint dels tècnics consultats pel jutjat, que són els mateixos que els d’Aragó, que ha seguit a ulls clucs en les condicions establertes en la resolució coneguda ahir.
Per tot això cal pensar que, fins i tot en el dramàtic supòsit que es confirmessin les pitjors previsions del MNAC i les pintures murals de Sixena, unes de les millors del romànic a Europa, es fessin malbé pel trasllat i les males condicions del monestir per a la seua conservació, fins i tot en aquest desastrós supòsit, dèiem, a la jutge d’Osca que ha ordenat l’execució de la sentència no se li podria reclamar responsabilitats ni per la via civil ni per la penal.
Aquesta possibilitat només existiria si els tècnics del jutjat, és a dir, els d’Aragó, diguessin el mateix que els del MNAC (i els de la comunitat internacional) i advertissin que el trasllat seria irremeiablement nociu per a les pintures, però aquesta possibilitat és tan improbable com que qui escriu aquest editorial guanyi una carrera de cent metres a Usain Bolt.
Els jutges fan de pèrits dels pèrits. Això és així. I no s’ha de ser Nostradamus per endevinar que la jutge d’Osca farà cas als tècnics d’Aragó i no als del MNAC. Pepe Serra, director del MNAC, vol veure la jutge Rocío Pilar Vargas, però Rocío Pilar Vargas no vol veure Pepe Serra.
Aquestes són les regles en les quals s’ha dirimit aquest plet de forma inalterada en totes les seus judicials, la canònica, la civil d’Osca i la del Suprem, des que als anys 90 un Vaticà molt influït per l’Opus Dei va decidir obrir una capsa de Pandora de la qual ara han sortit problemes inesperats per al mateix Vaticà, el mateix Aragó i el mateix Opus Dei, com aquesta pica baptismal de sant Josepmaria, actualment a la seu central de l’Obra a Roma, que el bisbat de Barbastre reclama en el marc de la batalla que lliura amb els gestors de Torreciudad, o la reixa del cor, les dos piques baptismals i les diverses escultures que la catedral d’Osca pot exigir a Torreciudad perquè van ser adquirides el 1969 pel (llavors encara no sant) Josepmaria de forma il·legal, “si utilitzem la jurisprudència del cas Sixena”.
No es perdin l’article d’Albert Velasco. Els guionistes de la realitat superant una vegada més els de qualsevol ficció. I per acabar, una pregunta de fons. La definitiva. De veritat Aragó prefereix el risc de danyar les pintures que aquestes es trobin on estan ben conservades? De debò? Ho diuen de veritat i de veritat ho pensen?