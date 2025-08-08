Despistar-se al volant pot ser un delicte
Badades, somnolència o no portar posat el cinturó de seguretat van ser la causa de la majoria dels accidents a les carreteres de Lleida que van costar la vida a 10 persones al juliol, un dels pitjors registres mensuals dels últims lustres. Així ho constata el resultat de les investigacions sobre aquests sinistres per part dels Mossos d’Esquadra, que també destaquen que gairebé totes les víctimes eren de Ponent i feien desplaçaments curts o anaven a treballar. Una vegada més cal insistir en la necessitat de mantenir l’atenció quan es va al volant i que cal complir la normativa. Són preceptes molt bàsics, però crida l’atenció que encara hi hagi persones que vagin sense cinturó de seguretat, quan el seu ús és obligatori des de fa molts anys i, a més, està més que comprovada la seua utilitat per salvar vides. O que d’altres s’entossudeixin a continuar conduint quan tenen molta son. Que el trajecte sigui curt i per vies conegudes no és un eximent per abaixar la guàrdia o infringir les normes. Trànsit i els Mossos han posat en marxa més controls i ja han instal·lat tres nous radars remolc en vies de Lleida, però és necessari apel·lar a la responsabilitat individual. En aquesta línia, cal posar èmfasi que l’enduriment del Codi Penal respecte als delictes contra la seguretat viària comporta que el conductor que causa un accident mortal pugui ser imputat i condemnat. En resum, que despistar-se, per molt que sigui una cosa que li pugui passar a qualsevol, no és una justificació que serveixi per quedar impune, com passava fa cert temps. I per si algú en té dubtes, n’hi ha prou d’assenyalar que des de començament d’any els Mossos ja han imputat quatre xòfers per aquesta raó. L’últim és el causant de la col·lisió frontal a la C-12 a Alfés en la qual va morir un veí de Torrebesses el 20 de juliol, després que la investigació hagi conclòs que va envair parcialment el sentit contrari. Hi ha dos casos més similars: una maniobra efectuada sense prestar prou atenció a l’N-260 a Montferrer i l’atropellament mortal d’una dona que creuava correctament per un pas de vianants de l’avinguda Onze de Setembre a Lleida. Així mateix, per al proper mes de novembre es preveu el judici a una conductora per ser la presumpta responsable de la mort de tres motoristes en un altre sinistre a la C-12 a Alfés, tan bon punt la investigació policial va determinar que es va despistar a l’agafar amb la mà dreta un vas de cafè amb llet que portava a la zona de la palanca de canvis després d’haver-lo adquirit en una gasolinera on havia parat dos quilòmetres abans. Fiscalia li demana 6 anys. El que dèiem: distreure’s al volant pot comportar una condemna, a part de les conseqüències que tingui en cadascú ser el causant de la mort d’altres persones.